Der VfL Bochum II trennte sich torlos vom SC Verl II am 5. Spieltag der Oberliga Westfalen. VfL-Trainer Heiko Butscher war trotzdem einverstanden mit der Leistung seiner Truppe.

Am 5. Spieltag der Oberliga Westfalen musste die U21 des VfL Bochum nach drei Siegen in Folge mal wieder Punkte abgeben. Im Duell der Zweitvertretungen gegen die U21 des SC Verl trennten sich beide Teams mit 0:0.

Für die Ostwestfalen, die die vorangegangenen drei Ligapartien verloren, war es hingegen der erste Punktgewinn seit dem fulminanten 7:0-Auftaktsieg gegen Preußen Münster II. Sie stehen damit auf Platz 14 nach fünf Spieltagen, die Bochumer liegen auf dem fünften Rang.

"Ausgeglichen trifft es am Ende ganz gut", fasste Heiko Butscher, Trainer der VfL-U21, die Nullnummer gegen Verl zusammen. In der Tat war es eine Partie auf Augenhöhe, die eine leistungsgerechte Punkteteilung zur Folge hatte.

Butscher ergänzte: "In der ersten Halbzeit habe ich Verl um einiges griffiger und mit einer guten Spielanlange gesehen. Wir hatten schon das ein oder andere Problem, was wir aber in der zweiten Halbzeit in den Griff bekommen haben. Die zweite Hälfte fällt aus meiner Sicht eher für uns aus, deshalb ist das 0:0 insgesamt auch leistungsgerecht."

SC Verl II: Pekruhl – Keissoglou, Simic, Kaps, Lamkemeyer - Peters (75. Haxibeqiri), Schubert, Poliakov (75. Tirpan) – Eickholt (85. Höftmann), Korniyenko (65. Yilmaz), Nwachukwu VfL Bochum II: Rölleke – Bernsdorf, Hülsenbusch, Tasic, Pulver – Koerdt, Grote – Özdemir (65. Dreca), Boafo (75. Njike Nana), Heuser - Kojic (89. Erdelkamp) Schiedsrichter: Arnoush Araghi Tore: Fehlanzeige Zuschauer: 100

Trotz des unspektakulären Ergebnisses attestierte der ehemalige Bundesliga-Profi beiden Mannschaften eine gute Leistung. "Vom Ergebnis her war es eher langweilig, aber ich fand das Spiel hochinteressant und es war auf einem sehr guten Niveau. Ich finde es toll, dass Verl auch eine Spielanlage hat, die man sich gut anschauen kann", lobte Butscher.

Beinahe hätte es sogar noch geklappt mit dem vierten Bochumer Sieg in Folge, wenn Verls Schlussmann Fabian Pekruhl nicht zwei Kopfbälle von Daniel Hülsenbusch in der Nachspielzeit exzellent pariert hätte. "Es hätte auf die eine oder andere Seite kippen können, am Ende eher noch auf unsere Seite. Aber ich finde, es ist ein sehr gutes Spiel gewesen und ein sehr guter Punkt für uns. Den Zähler nehmen wir mit und ich denke, das ist auch gerecht so", bilanzierte der Coach der VfL-U21.

Am kommenden Wochenende geht es für die Reserve des VfL Bochum weiter mit einem Heimspiel gegen die Zweitvertretung des SC Preußen Münster (15. September, 15 Uhr). Der SC Verl II bekommt es am nächsten Spieltag mit dem Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt zu tun (13. September, 19 Uhr).