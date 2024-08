Am Freitagabend (9. August, 18:30 Uhr) findet in Aplerbeck das Stadtderby zwischen dem ASC 09 Dortmund und TuS Bövinghausen statt. Der ASC ist Favorit.

Vor dem Stadtderby in der Oberliga Westfalen zwischen dem ASC 09 Dortmund und dem TuS Bövinghausen sind die Rollen klar verteilt: Die Mannschaft aus Aplerbeck, ein möglicher Kandidat für den Aufstieg, geht als Favorit in die Partie.

Auch in der vergangenen Saison hieß es zum Oberliga-Auftakt TuS Bövinghausen gegen ASC Dortmund. Damals konnte der ASC 2:0 gewinnen. Auch das Rückspiel gewann ASC Dortmund mit 2:0. Zu jenem Zeitpunkt befand sich der Sport-Club Aplerbeck auf dem zweiten Rang, der bekanntlich am Ende der Saison vom Stadtrivalen Türkspor Dortmund eingenommen wurde. ASC wurde schließlich Dritter, verpasste den Aufstieg in die Regionalliga knapp.

Bövinghausen hingegen musste in der vergangenen Saison lange nach unten blicken, beendete die Saison auf Rang 14 mit dem schlechtesten Torverhältnis im Ligavergleich. Zum diesjährigen Klassenerhalt verhelfen soll Baris Özbek, Ex-Profi und ehemaliger Spieler von TuS Bövinghausen.

Erst seit Kurzem leitet Özbek die Geschicke vom TuS. Er müsse die Mannschaft noch kennenlernen, gesteht er. Mit dem namhaften Gegner aus Aplerbeck trifft der 37-Jährige auf ein Team, das ihm wohl keinen Welpenschutz gewähren wird. „Wir spielen gegen einen Favoriten mit dem ASC Dortmund. Das ist eine der stärksten Mannschaften der Liga, die letztes Jahr knapp den Aufstieg verpasst hat. Mit einem sehr guten Trainer, der selbst in England gespielt hat“, lobt Özbek den Kontrahenten vor der Partie. „Das wird richtig zur Sache gehen. Wir werden das sehr motiviert angehen: Die Jungs sind heiß. Wir wissen, was auf uns zukommt“, ergänzt er.

Marco Stiepermann, Trainer des ASC 09 Dortmund, weiß weniger genau, was ihn erwartet: „Bövinghausen könnte eine Wundertüte werden. Sie haben einen neuen Kader zusammengestellt, so wie schon in der Winterpause.“ Und die Kaderplanung des TuS ist noch nicht beendet. Özbek verspricht: „Auf jeden Fall werden wir noch auf dem Transfermarkt aktiv.“

Dennoch ist das Ziel des ASC klar: „Unser Anspruch ist, das erste Heimspiel in der neuen Saison auf alle Fälle zu gewinnen mit unbedingtem Willen, und das werden wir auch zeigen“, kündigt Stiepermann an. Verzichten muss er beim Oberliga-Auftakt dabei auf Arbnor Murati und Eron Morina wegen Schulterverletzungen sowie auf Tim Kallenbach aufgrund einer Leisten-Operation. Neuzugang Keanu Diskau habe sich zudem eine Knöchelverletzung zugezogen.

Eine positive Nachricht: Der Langzeitverletzte Mike Schäfer kehrt allmählich zurück.