Die Regionalliga West hat begonnen, trotzdem wurde noch viel getestet, denn andere Ligen ziehen teils viel später los. Eine Übersicht über Testergebnisse vom Wochenende.

Aachen - Roda JC Kerkrade 1:2

Alemannia Aachen hat seine Generalprobe vor dem Drittliga-Auftakt bei Rot-Weiss Essen (Samstag, 3. August, 14 Uhr) bei Roda Kerkrade 1:2 verloren. Sasa Strujic traf dabei für die Alemannia.

Bitter: Trainer Heiner Backhaus musste auf Lukas Scepanik verzichten, der sich beim Aufwärmen verletzte. Bentley Baxter Bahn musste nach einem Foul vorsichtshalber raus, auch Florian Heister wurde früh ausgewechselt.

VfL Bochum II - ETB Schwarz-Weiß Essen 0:1 Die in diesem Jahr neu an den Start geschickte U21 des VfL Bochum (startet in der Oberliga Westfalen) verlor einen Test gegen den Niederrhein-Oberligisten ETB SW Essen mit 0:1 (0:0).

Bochum traf vor der Pause nur die Latte, besser machte es der ETB nach dem Wechsel. Nach Vorarbeit von Umut Yildiz traf Christopher Stöhr mit einem unhaltbaren Flachschuss aus 17 Metern zur 1:0-Führung.

Bei dem Ergebnis blieb es, nach den 90 Minuten bilanzierte ETB-Coach Damian Apfeld: "Es waren sehr harte 90 Minuten für uns, auch aufgrund des Spiels am Freitag gegen Lippstadt. In der ersten Halbzeit war Bochum uns schon etwas überlegen und hat uns zu Beginn des Spiels und vor der Halbzeitpause hinten ziemlich eingeschnürt. Wir mussten uns da in die Bälle reinschmeißen, um unser Tor zu verteidigen. Das haben wir aber gut gemacht. Diese Phasen sind für uns in der Vorbereitung extrem wichtig. In diesen Phasen müssen wir im Spiel leiden und Widerstandsfähigkeit entwickeln. In der zweiten Halbzeit kamen wir besser ins Spiel und hatten viel mehr Ballbesitzphasen. Über diesen Ballbesitz haben wir uns dann auch mehr Torchancen erspielt. Wie am Freitag, hatten wir auch heute wieder Pech mit zwei Aluminiumtreffern. Ich muss den Jungs nach diesem harten Wochenende, mit zwei Spielen gegen absolute Spitzenmannschaften der Oberliga Westfalen, in denen wir uns sehr gut verkauft haben, ein Kompliment machen. Für unsere Entwicklung und Vorbereitung war das ein sehr wichtiges Wochenende.“

Mehr Testspiele vom Wochenende

SV Schermbeck - Mülheimer FC 97 3:0

SC Buschhausen - SpVgg Sterkrade 06/07 4:4

Sportfreunde Baumberg - SC Fortuna Köln II 2:3

Vogelheimer SV - SG Essen-Schönebeck 1:5

SV Hönnepel-Niedermörmter - SV Grieth 4:0

SV Scherpenberg - SpVg Schonnebeck 1:3

1. FC Monheim - FC Hennef 05 3:3

SV Hösel - SuS Haarzopf 0:5

Sportfreunde Königshardt - DJK Arminia Klosterhardt 2:4

SC Buschhausen 1912 - SpVgg Sterkrade 06/07 3:6

SC Velbert - Lüner SV 3:2

Heisinger SV - FC Sterkrade 72 4:2

TuRU Düsseldorf - SC St. Tönis 1911/20 1:7

SV Adler Osterfeld - Sportfreunde Königshardt 3:2