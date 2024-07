Die Sportfreunde Siegen haben in der neuen Oberliga-Westfalen-Saison 2024/2025 einiges vor. Nun haben sie mit einem neuen Torwart ein Ausrufezeichen gesetzt.

Andre Weis wechselt nach RevierSport-Informationen vom SC Fortuna Köln zu den Sportfreunden Siegen. Der Torwart spielt seit 2021 für die Fortuna und absolvierte insgesamt 104 Pflichtspiele für die Kölner.

Weis ist für Oberliga-Verhältnisse auf jeden Fall ein Transfer mit Ansage: Er stand auch bei Vereinen wie Viktoria Köln, FSV Frankfurt, VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern, SSV Jahn Regensburg oder FC Ingolstadt unter Vertrag. Aus diesen Stationen stammen auch 51 Partien in der 2. Bundesliga und 76 Begegnungen in der 3. Liga. Die offizielle Bestätigung der Siegener steht noch aus.

Die Sportfreunde Siegen bestritten am vergangenen Wochenende ihren zweiten Test erfolgreich und gewannen mit 1:0 beim FC Gießen.

"Ehrlicherweise habe ich den Test nicht so positiv erwartet, wie er dann gelaufen ist. Wir haben im Trainingslager viel trainiert und Gas gegeben, die Jungs haben schwere Beine. Wir haben viele Dinge, auch taktischer Natur, in Bad Marienberg umsetzen können, das hat sich heue glücklicherweise auf dem Feld gezeigt. Gegen den Ball hatten wir gegen einen Regionalligisten eine super Ordnung, waren kompakt, haben die Räume gut verdichtet und hatten unsere Umschaltmomente. In der zweiten Hälfte waren wir dann auch mit dem Ball besser und haben einige Abläufe rein bekommen. Wir werden den Erfolg nicht überbewerten, dennoch ein Kompliment an die Jungs, dass sie in so einer Situation eine solche körperliche Herausforderung annehmen", bilanzierte SFS-Trainer Thorsten Nehrbauer.

Sportfreunde Siegen erwarten "bärenstarke Oberliga"

In der kommenden Saison stehen große Namen in der Oberliga Westfalen. So kommen mit dem SC Verl II und dem VfL Bochum II die zweite und dritte Zweitvertretung - neben dem SC Preußen Münster II - hinzu. Mit Rot Weiss Ahlen und dem SV Lippstadt 08 begrüßt man zudem zwei Absteiger aus der Regionalliga West.

Insgesamt besteht die Liga nun aus 19 Teams, statt den vorherigen 18. "Das ist eine bärenstarke Oberliga Westfalen. Auch mit den Zweitvertretungen. Erkenschwick und Rhynern machen auch seit Jahren gute Arbeit. Es wird eine sehr spannende und harte Saison werden. Wir wollen auf die gute Rückrunde aufbauen. Wir wollen uns weiterentwickelt und verbessern. Unser erstes Ziel ist es, die Leistungen, die gezeigt worden sind, zu bestätigen. Die Leistungen von gestern interessieren keinen mehr. Dementsprechend haben wir jede Menge Arbeit vor der Brust", meinte Nehrbauer noch vor wenigen Wochen gegenüber RevierSport.