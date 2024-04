Oberliga Westfalen: „Gegner hatte keinen Plan B“ - SGW mit Ausrufezeichen im Abstiegskampf

Die SG Wattenscheid konnte mit einem 2:0-Sieg gegen den SV Schermbeck wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sichern. Cheftrainer Engin Yavuzaslan hatte den Erfolg im Gefühl.

Nach zuletzt fünf Ligaspielen ohne Sieg in der Oberliga Westfalen gehen die Mundwinkel bei der SG Wattenscheid nun wieder nach oben. In einem chancenarmen Spiel gegen den SV Schermbeck setzte sich der abstiegsbedrohte Traditionsklub am Ende mit 2:0 (0:0) durch. Zum Matchwinner avancierte Jamal El Mansoury, der mit einem Doppelpack glänzte.

„Ich denke, das war hochverdient. Es gab ganz klar nur eine Mannschaft, die das Spiel in die Hand genommen und auf Sieg gespielt hat - das waren wir. Beide Halbzeiten gingen auf unser Konto“, resümierte SGW-Cheftrainer Engin Yavuzaslan.

Bis auf einen Wattenscheider Freistoß durch El Mansoury, dessen Hereingabe sich zum Torschuss entwickelte und auf der Querlatte landete (34.), bot der erste Durchgang keine Highlights. Beide Abwehrreihen ließen kaum etwas zu.

Schermbeck-Coach Sleiman Salha war mit dem Auftritt seiner Elf nicht unzufrieden, vermisste jedoch die Durchschlagskraft im letzten Drittel: „Was mir gefallen hat, war, dass wir sehr viele Bälle im Mittelfeld und den Außenbereichen erobert haben. Danach fehlten mir aber die Spielfortsetzung, der letzte Punch und der Wille, nach vorne zu gehen. Generell herrschte Chancenarmut. Mir war klar: Wer das erste Tor macht, gewinnt.“

Nach dem Seitenwechsel drückte Wattenscheid dann auf die Führung. Zunächst scheiterte der aufgerückte Maurice Haar mit einem Schuss aus der Drehung an SVS-Keeper Sebastian Wickl (50.). Kurz darauf ließ El Mansoury die 730 Zuschauer im Lohrheidestadion jubeln. Nach Vorarbeit von Berkan Firat zirkelte der Flügelspieler das Leder unhaltbar zur 1:0-Führung in den Winkel (51.).

In der Nachspielzeit hatte Ex-RWE-Spieler Marcel Platzek die beste Chance auf den Ausgleich auf dem Fuß. Aus spitzem Winkel scheiterte er allerdings am parierenden SGW-Tormann Niklas Lübcke. „Mit dieser Torchance hätten wir es noch zum 1:1 bringen können“, ärgerte sich Salha.

SG Wattenscheid: Lübcke - Kaminski, Haar, Kacmaz, Da Costa Pereira - El Mansoury, Renke (46. Firat), Fili (77. Malcherek), Thier (88. Yanik), Yildiz (85. Kouonang) - Loheider (70. Casalino). Lübcke - Kaminski, Haar, Kacmaz, Da Costa Pereira - El Mansoury, Renke (46. Firat), Fili (77. Malcherek), Thier (88. Yanik), Yildiz (85. Kouonang) - Loheider (70. Casalino). SV Schermbeck: Wickl - Lackmann (57. Cavar), Steinrötter, Weber, Cokkosan (65. Demir) - Robert (75. Olczyk), Löbler, Bachmann (75. Grund), Krechting (57. Grumann) - Platzek, Karagülmez. Schiedsrichter: Timo Gansloweit Zuschauer: 730 Tore: 1:0 El Mansoury (51.), 2:0 El Mansoury (90. + 3)

Quasi im Gegenzug setzte „Nullneun“ zum Konter und lief drei gegen eins. El Mansoury, der erneut über die Partie hinweg durch seine feine Technik aufzufallen wusste, bekam die Kugel quergelegt, musste nur noch zum 2:0 einschieben und schnürte den Doppelpack (90. + 3).

Wattenscheids Coach Yavuzaslan hätte „den Sack schon gerne früher zugemacht“, war aber dennoch stolz auf die Reaktion seiner Schützlinge nach dem peinlichen Kreispokal-Aus unter der Woche (2:3-Niederlage beim FC Altenbochum): „Das war genau die Antwort, die ich sehen wollte. Schermbeck hat nur mit langen Bällen agiert, worauf wir gut eingestellt waren. Der Gegner hatte keinen Plan B. Uns bleibt jetzt aber nicht viel Zeit, diesen Sieg nach intensiven Tagen zu genießen, weil wir direkt in die zweite Englische Woche in Folge starten.“

Dann geht es für den 43-Jährigen gegen seinen Ex-Klub, mit dem er in der Hinserie noch die SG Wattenscheid schlug (1:0) - die Spielvereinigung Vreden (17.04., 20 Uhr). Der SV Schermbeck nimmt zwei Tage später gegen die Spielvereinigung Erkenschwick einen neuen Anlauf, um die anhaltende Negativserie zu beenden (19.04., 19:30 Uhr).