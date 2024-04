Revanche! Das dürfte das Stichwort für den ETB Schwarz-Weiß Essen für Sonntag im Spiel bei der Spielvereinigung Schonnebeck sein.

Derbyzeit in Essen! Am Sonntag (14. April, 15 Uhr, RevierSport-Liveticker) treffen die Spielvereinigung Schonnebeck und der ETB Schwarz-Weiß Essen im Stadtduell in der Oberliga Niederrhein aufeinander.

Für Spannung ist im Vorfeld der Partie reichlich gesorgt, denn beide Teams stehen im vorderen Tabellendrittel und haben bisher eine gute Rückrunde absolviert. Zusätzlich wollen sich die Schwarz-Weißen unbedingt für die bittere 2:6-Schlappe aus dem Hinspiel revanchieren.

"Es ist ein Stadtderby, und besonders die Partie Schonnebeck gegen ETB wird meistens emotional und mit vielen Nickeligkeiten geführt. In der Regel ist es ein kampfbetontes Spiel zwischen beiden Teams. Wir wollen uns auch ein Stückweit revanchieren für die Heimniederlage im Hinspiel, die natürlich sehr wehgetan hat. Aus zweierlei Hinsicht wollen wir aber eine Reaktion zeigen, denn das letzte Spiel gegen Hilden ist auch nicht gut von uns gewesen. Wir benötigen am Sonntag aber von der ersten Minute an eine richtig gute Tagesform, um in Schonnebeck erfolgreich zu sein. Unser klares Ziel ist, dass wir vom Schetters Busch drei Punkte mitnehmen. Dafür müssen wir aber eine Top-Performance zeigen", sagt ETB-Trainer Damian Apfeld.

Verzichten muss der ETB im Stadtderby auf Ryan Valentine, Mehmet Kesim, Sekvan Rascho, Almedin Gusic und Christian Gojani, die verletzungsbedingt ausfallen. Arman Corovic muss aufgrund seiner fünften Gelben Karte pausieren.

Schonnebeck ist Vierter, der ETB Sechster

Aktuell liegt Schonnebeck in der Tabelle sechs Punkte vor dem ETB. Die Spielvereinigung verzichtete auf einen Antrag der Regionalliga-Lizenz. Die Schwarz-Weißen bewarben sich für die 4. Liga. Doch um diesen Traum aufrechtzuerhalten, müsste das Apfeld-Team schon ein fulminantes Saison-Schlussdrittel hinlegen und nahezu alle Spiele gewinnen. Am Sonntag könnte die Aufholjagd für den ETB mit einem Derbysieg beginnen.