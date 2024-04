Die Oberliga Westfalen bleibt weiter eine spannende Liga. Oben und unten ist noch nichts entschieden.

Es bleibt eng in der Oberliga Westfalen. Das Aufstiegsrennen und der Kampf um den Klassenerhalt bieten auch nach dem 27. Spieltag noch einiges an Spannung. Allen voran deshalb, weil die Top-Teams auch mal Punkte liegenlassen.

Das trifft nicht auf die Sportfreunde Lotte zu - ganz zum Ärger der SG Wattenscheid 09. Das abstiegsbedrohte Team von der Lohrheide hatte zuletzt wieder Morgenluft geschnuppert. Und auch in Lotte sah es zunächst so aus, als würde ein Überraschungssieg gelingen. Doch die 2:1-Pausenführung der Wattenscheider sollte nicht Bestand haben. Lotte zog in der Folge auf 4:2 weg, der Anschlusstreffer zum 4:3-Endstand kam zu spät.

Eine Führung reichte auch der SpVgg Erkenschwick nicht. Die Mannschaft von Trainer Magnus Niemöller teilte sich beim 1:1 beim SC Preußen Münster II die Punkte. Der Treffer von Nico Berghorst (54.) wurde nur vier Minuten später ausgeglichen.

Eine noch größere Überraschung konnte der FC Brünninghausen einfahren. Das Schlusslicht erkämpfte sich bei der SV Schermbeck einen 2:1-Sieg. Auch der zwischenzeitliche Ausgleich brachte den FCB nicht aus dem Konzept.

Während Brünninghausen einen kleinen Befreiungsschlag feiern konnte, gingen die Köpfe bei der TSG Sprockhövel nach unten. Sie sind nach der 1:2-Niederlage gegen die Sportfreunde Siegen neuer Letzter. Der Siegtreffer für die Gäste fiel erst in der achten Minute der Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit.

Einen gebrauchten Nachmittag erlebte auch Westfalia Rhynern. Gegen die SpVgg Vreden setzte es eine 0:4-Pleite. In der ersten Halbzeit hatte Rhynern nach deiner Roten Karte für Anes Dziho die Chance zum Ausgleich. Der Hand-Elfmeter ging allerdings nicht rein. In der Folge sah auch Westfalia-Spieler Tobias Heering glatt Rot. Ab der 84. Minute schraubte Vreden das Ergebnis noch in die Höhe.

Das wiederum wollte dem ASC 09 Dortmund nicht gelingen. Beim TuS Ennepetal kam der Aufstiegsaspirant nicht über ein 1:1 hinaus. Zu wenig, um an die Tabellenspitze zu springen. Der Abstand auf Türkspor Dortmund beträgt nun einen Zähler.

Die Ergebnisse in der Übersicht Westfalia Rhynern – SpVgg Vreden 0:4 (0:1) Victoria Clarholz – SG Finnentrop/Bamenohl 1:0 (1:0) Eintracht Rheine – 1. FC Gievenbeck 3:0 (1:0) TSG Sprockhövel – Sportfreunde Siegen 1:2 (0:1) SC Preußen Münster II – SpVgg Erkenschwick 1:1 (0:0) Sportfreunde Lotte – SG Wattenscheid 09 4:3 (1:2) SV Schermbeck – FC Brünninghausen 1:2 (0:0) TuS Ennepetal – ASC 09 Dortmund 1:1 (1:0) TuS Bövinghausen – Türkspor Dortmund 0:4 (0:2)

Victoria Clarholz setzt sich ohne großes Spektakel mit 1:0 gegen die SG Finnentrop/Bamenohl durch, während Eintracht Rheine 3:0 gegen den 1. FC Gievenbeck gewann.

Bereits am Freitag hatte sich Türkspor Dortmund gegen den TuS Bövinghausen mit 4:0 durchgesetzt. Dadurch steht das Team von Trainer Sebastian Tyrala nach diesem Spieltag an der Tabellenspitze.