Für die SG Wattenscheid stehen in den kommenden Wochen entscheidende Spiele um den Klassenerhalt auf dem Programm. So will Felix Casalino den Endspurt angehen.

Für die SG Wattenscheid geht es in dieser Spielzeit nur ums nackte Überleben in der Oberliga Westfalen. Nach einer kurzzeitigen Siegesserie Anfang März ist der Traditionsklub inzwischen wieder in der Realität angekommen und muss sich bewusst werden, dass der Kampf um den Klassenerhalt auch weiterhin ein langer und schwerer wird. Zuletzt sprang nur ein Zähler aus den vergangenen vier Partien heraus, die Abstiegsplätze sitzen der SGW weiter im Nacken.

Der Keller-Kracher am Donnerstagabend gegen die TSG Sprockhövel (1:1) fühlte sich an wie ein großes Familientreffen. Zahlreiche Akteure beider Seiten haben eine Vergangenheit beim Gegner. So auch SGW-Stürmer Felix Casalino, der sowohl im Junioren- als auch im Seniorenbereich in Blau-Weiß kickte und dort seine statistisch gesehen erfolgreichsten Jahre verbrachte.

Casalino wiederum kennt die aktuellen Sprockhöveler Berkant Canbulut, Emre Yesilova und Agon Arifi aus der gemeinsamen Zeit an der Lohrheidestraße samt Regionalliga-Aufstieg noch bestens. "Ich spiele jetzt vier Jahre bei Wattenscheid. Eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte ist immer etwas Besonderes, flacht aber mehr und mehr ab. Mit Emre, Berko und Agon habe ich noch lange zusammengespielt. Man quatscht vor dem Spiel, aber das war es dann auch", erzählte der 25-Jährige.

Für 90 Minuten wurden dann aber alle Freundschaften ad-acta gelegt. In einem kampfbetonten Spiel trennten sich die Abstiegskandidaten mit 1:1-Unentschieden. Casalino resümierte: "Mit dem 0:0 zur Halbzeit konnten beide Seiten zufrieden sein, weil wir jeweils verhalten ins Spiel gegangen sind. Dass Sprockhövel über einen Standard mit 1:0 in Führung ging, war ärgerlich für uns, weil wir es zwar angesprochen haben, aber nicht verteidigen konnten. Spät sind wir zurückgekommen und hätten sogar noch den Deckel draufmachen können, weil das Momentum auf unserer Seite war." Für das Tableau bedeutet die Punkteteilung, dass Wattenscheid den Abstand von drei Zählern auf den Tabellenvorletzten bewahrt.

Es kommt darauf an, gut zu schlafen, sich vernünftig zu ernähren und sich zu erholen. Spiele zu haben ist immer geiler als zu trainieren. Felix Casalino über die anstehenden Englischen Wochen

Obwohl sich Casalino im Sechs-Punkte-Spiel den großen Befreiungsschlag erhofft hatte, sei der Punkt für Wattenscheid aufgrund der Tabellenkonstellation "ein bisschen mehr wert und auch leistungsgerecht". Der flinke Deutsch-Italiener avancierte nach der Verpflichtung von Mittelstürmer David Loheider im Wintertransferfenster zum Edeljoker und wird inzwischen überwiegend als zweite Sturmspitze ins Rennen geworfen. Den wichtigen Ausgleichstreffer in Sprockhövel erzielte er nach Wochen der Durststrecke höchstpersönlich.

Wobei die Vorzeichen nach einer durchwachsenen Vorbereitung zunächst nicht unbedingt gut standen: "Ein Tor zu schießen ist immer geil. Gerade jetzt, wenn es ein wichtiges ist und wir dadurch einen Punkt geholt haben. So ist es manchmal im Fußball. Es gibt Wochen, in denen ich durchtrainiere, noch Extraeinheiten drauflege und es klappt nicht. In dieser Woche hatte ich kaum mit trainiert, weil ich mir ein bisschen was eingefangen hatte und es läuft so. Das ist schon verrückt."

Nun warten auf die SG Wattenscheid die Wochen der Wahrheit. Die Ausgangslage: "Nullneun" steht neun Spiele vor Saisonende über dem Strich. Aufgrund Englischer Wochen ist das Spielpensum bis Ende Mai stetig hoch. Für "Wettkampftyp" Casalino ein willkommenes Restprogramm: "Das ist immer eine Frage der Regeneration. Es kommt darauf an, gut zu schlafen, sich vernünftig zu ernähren und sich zu erholen. Spiele zu haben ist immer geiler als zu trainieren. Ich persönlich könnte jede Trainingseinheit dankend gegen ein Spiel eintauschen. Von daher blicke ich der Zeit nicht böse entgegen. Man muss einfach gesund durchkommen."