Während die Sportfreunde Lotte am 26. Spieltag der Oberliga Westfalen von der Tabellenspitze verdrängt wurden, schöpfte der FC Brünninghausen neuen Mut im Abstiegskampf.

Am 26. Spieltag der Oberliga Westfalen trennten sich die Sportfreunde Lotte nur mit 0:0 vom FC Brünninghausen.

Während Lotte durch das Unentschieden die Tabellenführung vorerst wieder abgeben musste, freute sich Brünninghausens Trainer Kevin Brümmer über einen wichtigen Punkt für den Tabellenletzten im Abstiegskampf. Lottes Cheftrainer Fabian Lübbers war nach dem Schlusspfiff hingegen bedient.

Der Favorit aus Lotte wäre gegen Brünninghausen in der fünften Minute fast in Rückstand geraten, doch Florian Gondrum köpfte eine Flanke von Onur Tekin knapp am Tor vorbei. In der 27. Minute erzielte Marc Heider die vermeintliche Führung für die Sportfreunde, jedoch zählte der Treffer aufgrund einer Abseitsposition nicht. In der Schlussphase der Partie warf der Favorit nochmal alles nach vorne, ohne Erfolg.

„Es war ganz klar zu wenig von uns. In der Schlussphase haben wir uns zwar noch einige Torchancen erarbeitet, aber insgesamt haben wir es über die gesamten 90 Minuten nicht hinbekommen, den Gegner so unter Druck zu setzen, um ein Tor zu erzwingen”, bilanzierte Lübbers. „Von Daher war es ein enttäuschender Tag, ganz klar.”

Was die Jungs gegen Lotte gezeigt haben, ist für uns der Maßstab. Genau das wollen wir Woche für Woche sehen Kevin Brümmer

Auf Seiten der Gastgeber war Brünninghausens Trainer Brümmer mit dem Punktgewinn zufrieden. Sein Team steht zwar nach wie vor auf dem letzten Tabellenplatz, jedoch will Brümmer in den kommenden Wochen auf der Leistung aus dem Spiel gegen Lotte aufbauen.

„Auch wenn Lotte gefühlt 85 Prozent Ballbesitz hatte, war es für uns wichtig, dass wir diszipliniert und mit einer guten Grundordnung verteidigt haben. Wir haben eine gute Laufbereitschaft gezeigt und der Wille war bei jedem Spieler zu spüren. Wir wollten dem Gegner wenig Raum lassen und das ist uns bis zur 85. Minute auch sehr gut gelungen”, erklärte Brümmer. „Unsere Jungs waren von der ersten bis zur letzten Minute voll da und deswegen war es kein unverdienter Punkt.”

Während Lotte es am kommenden Spieltag mit der SG Wattenscheid 09 zu tun bekommt, wartet mit dem SV Schermbeck ein weiteres Schwergewicht der Liga auf Brünninghausen. Aufgrund des Punktgewinns gegen die Sportfreunde geht der FC jedoch mit breiter Brust in das kommende Auswärtsspiel.

„Was die Jungs gegen Lotte gezeigt haben, ist für uns der Maßstab. Genau das wollen wir Woche für Woche sehen und wenn wir weiterhin so spielen, bin ich guter Dinge, dass wir auch gegen Schermbeck etwas holen können”, verriet Brümmer.

Alle weiteren Infos zum 26. Spieltag der Oberliga Westfalen gibt es hier.