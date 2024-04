Wende im Aufstiegsrennen der Oberliga Westfalen. Die Sportfreunde Lotte patzen überraschend, ASC Dortmund und Türkspor profitieren.

Die Sportfreunde Lotte mussten am Ostermontag überraschend den ersten Platz der Oberliga Westfalen abgegeben. Auswärts bei Schlusslicht FC Brünninghausen gab es ein enttäuschendes 0:0-Unentschieden. Nutznießer waren der ASC 09 Dortmund und Türkspor Dortmund, die beide dramatisch siegten und vorbeizogen.

Lars Warschewski bescherte dem ASC gegen den SC Schermbeck erst in der 88. Minute durch seinen 2:1-Treffer die Punkte 52-54 und damit die Tabellenführung. Semin Kojic (28.) hatte die Hausherren in Führung gebracht, Lukas Steinrötter zwischenzeitlich egalisiert.

Türkspor gewann nicht minder spektakulär. Jonas Burke hatte Eintracht Rheine mit dem Halbzeitpfiff in Führung gebracht. Alessandro Tomasello (50.) und Ilias Anan (60.) drehten das Spiel, ehe Burke in der 83. Minute zum 2:2 traf. Zu früh, denn in der 90. Minute traf Ömer Akman zum vielumjubelten 3:2, ehe Anan mit seinem 4:2 in der Nachspielzeit alles klar machte.

Türkspor (53) hat nun einen Punkt mehr als Lotte (52) und einen weniger als der ASC.

Comebacksieg für SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Büvinghausen kassiert Klatsche

Zwei Punkte hinter dem Trio befindet sich weiterhin die SpVgg Erkenschwick. Der Aufsteiger gewann am Montag souverän mit 3:0 gegen die TSG Sprockhövel. Moritz Isensee (34.), Nico Berghorst (59.) und Finn Wortmann (74.) erzielten die Treffer.

Im Mittelfeld der Tabelle durfte sich die SG Finnentrop/Bamenohl über einen doppelten Comebacksieg zu Hause gegen Westfalia Rhynern freuen. Patrice Heisinger (3. FE, 34.) hatte die Gäste zweimal in Führung gebracht – Luca Künchen (14.) und Marvin Schulz (71.) egalisierten, ehe abermals Künchen in der 84. Minute das Spiel endgültig drehte.

Weiter unten musste der TuS Bövinghausen eine 0:5-Auswärtsklatsche gegen die Sportfreunde Siegen hinnehmen. Erfolgreich auf Seiten der Gastgeber: Jannik Krämer (3.), zweimal Mats Scheld (11., 76.) und zweimal Jacob Pistor (85., 90.).

Ebenfalls im Einsatz an diesem Montag: Die SpVgg Vreden, die spät mit 1:0 (Maximilian Hinkelmann 83.) gegen den TuS Ennepetal siegten, sowie der 1. FC Gievenbeck und Victoria Clarholz, die sich mit 0:0 trennten.