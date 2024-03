Der KFC Uerdingen hat sich nach kurzer Schwächephase eindrucksvoll gefangen. Die Krefelder sind richtig gut drauf und das "neue" Trainerteam empfiehlt sich auch längerfristig.

Nach der 1:4-Peinlich-Pleite gegen den SC St. Tönis am 24. März war die Stimmung in der Grotenburg so angespannt wie lange nicht mehr. Zwei Tage später musste Cheftrainer Marcus John seine Koffer packen. Dann übernahm Spielertrainer Levan Kenia im Zusammenspiel mit Johannes Dahms bei den Krefeldern - die Statistik kann sich seither sehen lassen.

Trotz der Niederlage gegen den SC Union Nettetal holte das neue Trainerteam drei Siege aus vier Spielen. Das Ausscheiden aus dem Niederrheinpokal gegen Rot-Weiss Essen darf mal ausgeklammert werden, doch auch da zeigte sich der KFC bereits verbessert. Die Frage darf gestellt werden: Ist das Duo Kenia/Dahms eine langfristige Lösung auf der Trainerbank?

Zunindest bei Kenia wird es anscheinend bereits konkret: "Ich bin in Verhandlungen mit dem KFC. Wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen und was am Ende das Beste für den Verein und für mich ist. Ich denke, dass es in den nächsten eins bis zwei Wochen mehr Klarheit geben wird."

Mit Johannes Dahms würde sich das Trainerpuzzle komplettieren. Der 35-Jährige wurde im Laufe der aktuellen Saison vom Coach der U19 ins Trainerteam der Senioren berufen. Die jungen Spieler, die in der Zukunft den Schritt in die Oberliga-Mannschaft wagen könnten, würden somit ein bekanntes Gesicht wiedersehen. Das wäre ein Plus für ein mögliches weiteres Engagement.

Der in Essen geborene Dahms denkt allerdings noch nicht so weit: "Klar, ich hätte Spaß weiter mit Kenia zu arbeiten. Ich bin aber mit dem Kopf noch gar nicht so weit. Der Fokus gilt der Saison und dass wir uns als Mannschaft gut präsentieren. Daher habe ich mir, was meine Zukunft angeht, noch keine großartigen Gedanken gemacht."

Die Konzentration gilt also erst einmal dem Ligaalltag. Dort erwartet den KFC ein richtiger Brocken nach Ostern. Uerdingen gastiert beim Tabellenführer Sportfreunde Baumberg.