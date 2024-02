Der KFC Uerdingen und Marcus John gehen ab sofort getrennte Wege. Das teilte der Oberligist am Montagabend - 26. Februar 2024.

Nach dem desolaten Auftritt beim 1:4 gegen SC St. Tönis hat der KFC Uerdingen Konsequenzen gezogen. Marcus John, der das Sportchef- und Trainer-Amt in Personalunion ausübte, wurde am Montagabend - 26. Februar 2024 - von seinen Aufgaben entbunden.

"Aufgrund der anhaltend negativen sportlichen Entwicklung trennt sich der KFC Uerdingen 05 mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer und sportlichem Leiter Marcus John sowie Co-Trainer Said Essahel. Die Verantwortung für die erste Mannschaft werden vorerst Levan Kenia und Johannes Dahms übernehmen. Wir danken Marcus und Said für ihren Einsatz für unseren Verein und wünschen ihnen für die persönliche und sportliche Zukunft alles Gute“, erklärt KFC-Vorstandsmitglied Sebastian Thißen in einer Pressemitteilung.

Der 49-jährige John hatte zum 1. Juli 2023 in Krefeld angeheuert und seitdem neun Pflichtspiele gewonnen, viermal Remis gespielt und sechs Partien verloren. Der KFC liegt nach 19 Begegnungen auf Platz vier der Oberliga Niederrhein und liegt elf Punkte hinter Tabellenführer Sportfreunde Baumberg zurück. Das Ziel des KFC war die Rückkehr in die Regionalliga West.

John wird dieses Ziel mit dem KFC nicht mehr verfolgen dürfen. Am Tag der Entlassung hatte RevierSport schon am Morgen eine Information erhalten, dass John entlassen wird. Um 10.52 Uhr konfrontierte unsere Redaktion den A-Lizenzinhaber damit.

John sagte: "Davon weiß ich nichts. Eine Entlassung würde mich auch überraschen. Mal schauen, was der Tag noch so mit sich bringt." Es war im Endeffekt der Tag, an dem er beurlaubt wurde. Sein Aus hatte ein Großteil der KFC-Fans bereits nach dem jüngsten 1:4 im Derby gegen St. Tönis gefordert. Diese Stimmen wurde nun erhört.

Für John war der KFC Uerdingen nach den Stationen bei Borussia Mönchengladbach und Rot-Weiss Essen (jeweils U19-Co-Trainer), SC Düsseldorf-West, SV Straelen, SSVg Velbert und 1. FC Bocholt (überall Cheftrainer, in Bocholt zusätzlich auch Sportchef) der siebte Klub in der Funktionärsrolle.