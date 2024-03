Der VfL Bochum tritt ab der kommenden Saison wieder mit einer Zweitevertretung an. Die neue U21 darf in der Oberliga Westfalen starten.

Der VfL Bochum geht ab der kommenden Saison wieder mit einer zweiten Mannschaft an den Start. Diese muss allerdings nicht ganz unten im Ligensystem beginnen, sondern darf in der Oberliga Westfalen ran.

2014/15 war die Bochumer Zweitvertretung aus der Regionalliga West abgestiegen, nahm in der darauffolgenden Oberliga-Saison aber nicht mehr am Spielbetrieb teil. Das Glück für die Bochumer liegt in diesem Fall in einer Regelung des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW). Dort heißt es: "Eine zurückgezogene U23 wird bei Neuanmeldung immer eine Spielklasse unter der Ausstiegsklasse eingruppiert, höchstens jedoch in der Oberliga Westfalen."

Wie der Verband am Mittwoch verkündete, tritt genau dieser Fall nach einem Antrag der Bochumer für ihre U21 nun ein. Auf die Auf- und Abstiegsregelung der laufenden Saison hat das allerdings keinen Einfluss. Stattdessen wird die Oberliga Westfalen in der kommenden Spielzeit einfach auf 19 Teams aufgestockt. "Erst in der Auf- und Abstiegsregelung 2025/26 soll eine entsprechende Regelung getroffen werden, wonach die Oberliga Westfalen in der Saison 2026/27 wieder die gewohnte Sollstärke von 18 Mannschaften aufweist", schrieb der Verband.

FLVW-Präsident Manfred Schnieders erläuterte weiter: "Den Vereinen aus der Oberliga soll kein Nachteil entstehen. Auch die Zweitplatzierten der Westfalenliga-Staffeln würden in diesem und im nächsten Jahr Relegationsspiele absolvieren, sofern es die Zahl der westfälischen Absteiger aus der Regionalliga zulässt."

VfL will "Wahrscheinlichkeit erhöhen, Spieler in den Profibereich zu bringen

VfL Bochums Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian bedankte sich für die Zulassung und erklärte, dass "der frühzeitige Wettkampf im Seniorenbereich ein elementarer Baustein in der Entwicklung von talentierten Spielern" sei. "Durch einen ganzheitlichen Ansatz werden wir den Übergangsbereich so stärken und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Spieler in den Profibereich zu bringen."

Ähnlich blickte auch Heiko Butscher, der Sportliche Leiter des Bochumer Talentwerks auf die Entscheidung: "Der Fußball im Herrenbereich ist ein komplett anderer Fußball als im Jugendbereich. Die jungen Spieler brauchen Körperlichkeit in den Zweikämpfen, brauchen Erwachsenenfußball." Die neue U21 soll zukünftigen Perspektivspielern einen Rahmen schaffen, um sich zu entwickeln. "Wir wollen versuchen, auf jeder Position Alternativen zu schaffen. Das ist ein Prozess über mehrere Jahre."