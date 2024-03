Die Sportfreunde Siegen sind aktuell gut in Form. Das bekam auch der Tabellenführer der Oberliga Westfalen, der ASC 09 Dortmund, zu spüren.

Der ASC 09 Dortmund durchlebt aktuell eine Mini-Krise. Der Spitzenreiter der Oberliga Westfalen kassierte nach der Niederlage gegen die Spielvereinigung Erkenschwick auch gegen die Sportfreunde Siegen eine Pleite.

Die Siegerländer siegten in Dortmund-Aplerbeck mit 3:1. Vor 387 Zuschauern im Waldstadion brachte Maximilian Podehl (8.) den Tabellenführer in Führung, Mats-Lukas Scheld (31.) und Lars Schardt (45.+4, 67.) sorgten aber für die Wende, in der 60. Minute flog außerdem ASC-Verteidiger Michael-Marvin West mit Rot vom Platz.

"Nach kleinen anfänglichen Schwierigkeiten sind wir immer besser ins Spiel gekommen, spielen es nach der Roten Karte für den Gegner souverän runter und gewinnen hier am Ende verdient. Es ist ein überragendes Gefühl, nach der langen Zeit wieder auf dem Platz zu stehen. Die Mannschaft und die Fans haben es mir einfach gemacht, hinein zu finden", sagte Siegens Michel Harrer, der nach einer Kreuzband-Verletzung sein Comeback feierte.

Thorsten Nehrbauer, Trainer der Sportfreunde, zeigte sich nach dem zweiten Sieg in Serie ebenfalls zufrieden. "Eigentlich hatten wir das Spiel von der ersten Minute an im Griff. Aus dem Nichts ging Dortmund mit dem ersten Schuss in Führung, da hat sich die Mannschaft kurz geschüttelt und weiter das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Die Rote Karte spielte natürlich in unsere Karten. Am Ende bestehen wir gegen eine Top-Mannschaft und schlagen sie hochverdient, ich bin stolz auf die Mannschaft. Mit den beiden Gelbsperren für Mats Scheld und Marius Zentler haben wir natürlich auch viel investiert. Hassan El-Chaabi (17 Jahre alt, Anm. d. Red.) hat es nach seiner Einwechslung gut gemacht. Er ist ein Top-Talent, das wir an den Kader heranführen wollen. Harri hat nach seiner Verletzung hart gearbeitet und wir sind froh, dass er wieder dabei ist."

Die Dortmunder liegen immer noch mit zwei Zählern Vorsprung an der Oberliga-Westfalen-Spitze. Die Sportfreunde Siegen belegen mit 29 Punkten und 16 Zählern Rückstand auf den ASC den 9. Tabellenplatz.