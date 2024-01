Oberliga Westfalen: Wechsel fix - Türkspor Dortmund findet das "fehlende Puzzlestück"

Türkspor Dortmund hat bei einem neuen Stürmer Vollzug vermeldet. Er kommt von einem Konkurrenten aus der Oberliga Westfalen.

Nach einer starken Hinrunde in der Oberliga Westfalen kann Türkspor Dortmund als Aufsteiger noch auf den Durchmarsch schielen. Ein neuer Stürmer soll die Chancen erhöhen, dass sich der aktuelle Tabellenvierte bis zum Saisonende noch auf einen der ersten beiden Plätze klettert.

So machte TSD an diesem Sonntag die Verpflichtung von Hakan Sezer von Westfalia Rhynern offiziell. Bereits vor einer Woche hatte RS vermeldet, dass sich der 29-Jährige den Dortmundern anschließen wird. Nun gab es den Vollzug.

"Mit der Verpflichtung von Hakan Sezer setzen wir ein starkes Signal für unsere Ambitionen, in der Rückrunde aufzuholen", schreibt der Verein in einer Mitteilung. "Hakan Sezer ist bekannt für seine Spielintelligenz und technischen Fertigkeiten. Der erfahrene Spieler wird unsere bereits starke Mannschaft noch fähiger machen und als das fehlende Puzzlestück auftreten, um unseren Rückstand aufzuholen."

Und dieser Rückstand beträgt vor dem Start der Restrunde acht Punkte - so weit entfernt ist der ASC Dortmund auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit Sezer kommt ein neuer Angreifer, nachdem Nazzareno Ciccarelli Türkspor in diesem Winter mit noch unbekanntem Ziel verlassen hatte. Einen verheißungsvollen Einstand erlebte Sezer jedenfalls: Beim 3:3 im Testspiel gegen den 1. FC Kleve erzielte er einen Treffer.

Bei Westfalia Rhynern traf Sezer in der Hinserie in elf Einsätzen sechsmal. Dazu bringt der Offensivmann die Erfahrung von 35 Partien in der Regionalliga West mit, in denen er drei Tore erzielte. Doch am wohlsten fühlt sich Sezer augenscheinlich in der Oberliga. Er kommt auf eindrucksvolle 46 Treffer in 65 Einsätzen. Seine erfolgreichste Spielzeit war die Saison 2021/22: Mit 30 Toren krönte er sich im Rhynern-Trikot zum Torschützenkönig.

Künftig wird der gebürtige Unnaer für Türkspor stürmen. Hier ist er nach Ilker Algan vom TuS Bövinghausen der zweite Winter-Neuzugang. Tugay Özdemir (TuS Hannibal), Roem Baran Subasi (SG Bockum-Hövel) und Simon Schubert (Ziel unbekannt) haben den Aufsteiger neben Ciccarelli verlassen.