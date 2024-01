Bevor es in der Oberliga Westfalen am kommenden Wochenende wieder um Punkte geht, testeten einige Teams noch einmal fleißig. Eine Übersicht.

Während die Sportfreunde Siegen und der TSV Victoria Clarholz schon wieder in die Oberliga Westfalen gestartet sind, behalfen sich einige andere Teams mit Testspielen. Eine Übersicht.

SG Wattenscheid 09 – RSV Meinerzhagen 2:1 (2:0)

Die SG Wattenscheid 09 hat die Generalprobe vor dem ersten Spiel in der Oberliga Westfalen für sich entschieden. Das Team von Engin Yavuzaslan setzte sich mit 2:1 gegen den Westfalenligisten RSV Meinerzhagen durch. Der Sieg gab Selbstvertrauen für die Aufholjagd in der Liga, die am kommenden Wochenende bei der SG Finnentrop/Bamenohl beginnt. Die Tore für Wattenscheid erzielten Umut Yildiz (10.) und Arda Nebi (27.). Raphael Schwarzer verkürzte (56.).

DSC Wanne-Eickel – TuS Ennepetal 0:8 (0:5)

Sebastian Westerhoff hat bei seiner Rückkehr dem DSC Wanne-Eickel eine ziemliche Packung eingeschenkt. Der Ex-Trainer hat sich mit dem TuS Ennepetal mit einem Kantersieg für den Wiedereinstieg in die Liga gegen den SV Schermbeck (4. Februar, 15.30 Uhr) mehr als warm geschossen. Ben Binyamin (3.), Marius Müller (12., 20., 30.) und Oussama Anhari (14.) machten vor der Pause alles klar. Lilian-Gabriel Reyes Mallado (47.), Deniz Yasar (55.) und Nils Nettersheim (64.) machten den Deckel drauf.

Türkspor Dortmund – 1. FC Kleve 3:3 (3:0)

Das dürfte Sebastian Tyrala nicht gefallen haben. Der Trainer von Türkspor Dortmund sah, wie sein Team nach einer 3:0-Halbzeitführung durch Aldin Kljajcic (22.), Hakan Sezer (26.) und Oguz Karagüzel (30.) noch ein Unentschieden hinnehmen musste. Ein Hattrick von Alexander Basalo (60., 72., 84.) sorgte für den Ausgleich.

SF Niederwenigern – TSG Sprockhövel 1:1 (0:0)

Die TSG Sprockhövel geht nach dem Unentschieden gegen ETB SW Essen wieder mit einem 1:1 nach Hause. Den SF-Führungstreffer durch Jan Adolphs (81.) glich Felix Sauer aus (90.).

FC Brünninghausen – SpVg Schonnebeck 5:6 (1:4)

Der FC Brünninghausen lieferte im Oberliga-Duell Westfalen gegen Niederrhein ein Spektakel ab. Calvin Küper (19.), Yannick Geisler (38.), Thomas Denker (43.) und Frederik Brünen (45.) hatten die Essener schon auf die Siegerstraße gebracht. Nur der Treffer von Florian Gondrum (25.) fiel vor der Pause. Danach wehrte sich der FCB und kam durch Kerim Karyagdi (62.,65., 90.) und Julian Trapp (83.) noch heran. Aber Schonnebeck hielt mit Treffern von Max Fleer (66.) und Lukas Korytowski (76.) den Sieg in der Hand.

Westfalia Rhynern – DJK Adler Union Frintrop 4:1 (1:0)

Westfalia Rhynern hat vor dem Wiedereinstieg in die Liga ebenfalls einen Erfolg gefeiert. Marcel Pietryga (29.), Lennard Kleine (63.), Patrick Franke (74.) und Jonas Telschow (78.) trafen für den Oberligisten. Dominik Stukator (60.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich.