Für die Sportfreunde Siegen beginnt das Jahr in der Oberliga Westfalen mit einem Unentschieden. Der Sprung nach vorne ist nicht geglückt.

Die Marschroute für die Sportfreunde Siegen war klar. Beim Nachholspiel in der Oberliga Westfalen in diesem Jahr gegen Victoria Clarholz sollte ein weiterer Schritt aus dem Tabellenkeller gemacht werden. Die Siegener waren mit zwei Niederlagen in Folge aus 2023 herausgegangen. Die kurze Serie ohne Punkte beendeten die Sportfreunde, über ein 1:1 (1:1) kamen sie aber nicht hinaus.

Mit André Dej und Georgios Mavroudis standen zwei der Winterneuzugänge gleich in der Startelf von Siegens Trainer Thorsten Nehrbauer. Markus Pazurek hingegen stand nach seiner Gelb-Rot-Sperre nicht im Aufgebot. Das Spiel blieb nicht lange offen. Bereits in der siebten Minute köpfte Clarholz-Abwehrspieler Janis Büscher zum 1:0 für die Gäste ein. Er hatte in Strafraum zu viel Platz bekommen. Ohnehin beherrschte die Victoria in der Anfangsphase das Spiel. Mit der Zeit kamen die Sportfreunde aber immer mehr zu Chancen. Nach einer Doppelchance nickte Jubes Ticha eine Ecke ins Tor (28.) und Siegen war wieder im Spiel. In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten, aber ein Tor wollte vor der Pause nicht mehr fallen.

Einige Chancen - keine Tore

Nach dem Seitenwechsel konnten sich beide Teams die ein oder andere Chance erarbeiten. Wirklich zwingend wurde es aber vor keinem der beiden Tore. Besonders Dej erarbeitete sich einige Gelegenheiten, hatte aber immer wieder Pech im Abschluss. Immer wieder hatte Siegen nun die Führung auf dem Fuß. Clarholz blieb abgemeldet.

Erst zehn Minuten vor Schluss kamen die Victoria nach einer Ecke wieder vor das Siegener Tor. Kurz vor dem Beginn der Nachspielzeit hatten die Gäste sogar noch die Möglichkeit, die drei Punkte einzufahren. Aber Sportfreunde-Torhüter Julian Bikleka war auf dem Posten.

Für Siegen geht es bereits am kommenden Wochenende bei Türkspor Dortmund (4. Februar, 15 Uhr) wieder um Punkte. Victoria Clarholz trifft am 10. Februar auf die SpVgg Erkenschwick (14 Uhr).

Sportfreunde Siegen: Bibleka – Filipzik, Hodroj, Ticha, Tomas – Dej (82. Dinaj), Krämer, Mavroudis (82. Zentler), Pursian (90.+2 Krumm), Scheld – Huber (55. Waldrich)

Victoria Clarholz: Hahne – Baum, Brück, Büscher, Linnemann, Widermann – Aciz, Cylkowski, Herzog, Pollmann – Flock

Tore: 0:1 Büscher (7.), 1:1 Ticha (28.)

Schiedsrichter: Ebert (Kirtorf)

Zuschauer: 659