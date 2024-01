Bei der SG Wattenscheid 09 geht der Kaderumbau im Winter weiter. Der fünfte Spieler verlässt nun die Lohrheide und wechselt nach Essen.

Rund um Weihnachten und den Jahreswechsel war es bei der SG Wattenscheid 09 nicht sonderlich ruhig und besinnlich.

Denn um den Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen zu erreichen, muss der Kader ordentlich umgebaut werden. Und das taten Cheftrainer Engin Yavuzaslan sowie Sportchef Hartmut Fahnenstich auch.

Mit Umut Yilidz, Niklas Lübcke, Nico Thier (alle TuS Bövinghausen) und Maurice Haar (KFC Uerdingen) stellte das Schlusslicht der Oberliga Westfalen schon vier Zugänge vor.

Derweil haben die beiden Torhüter Lars Holm und Ahmed Kulalic sowie der defensive Mittelfeldspieler Martins Williams und Offensivakteur Karoj Sindi ihre Verträge an der Lohrheide aufgelöst. Es werden nicht die letzten Abgänge sein. Denn nach RS-Infos wurde auch Blerton Muharremi und Yutaro Ichimura mitgeteilt, dass sie unter Coach Yavuzaslan keine Rolle mehr spielen.

Nico Lucas wechselt an den Essener Uhlenkrug

Etwas anders sah die Situation bei Nico Lucas aus. Denn der 26-Jährige gehörte nicht zu den Spielern, denen ein Winterwechsel nahegelegt wurde. Doch Lucas suchte nach unseren Informationen proaktiv das Gespräch mit der sportlichen Führung. Er wollte Wattenscheid verlassen und tut dies auch.

Wie RevierSport erfuhr, wechselt der Mittelfeldspieler, der die Wattenscheider zuletzt als Kapitän auf den Rasen führte, in die Oberliga Niederrhein zum ETB Schwarz-Weiß Essen. Eine offizielle Bestätigung der Vereine soll zeitnah erfolgen. Lucas hatte mehrere Ober- und Regionalliga-Anfragen vorliegen, entschied sich letztendlich aber für einen Wechsel in seine Heimatstadt.

Mit Lucas bekommt ETB-Trainer Damian Apfeld einen erfahrenen Mann. Lucas kommt auf insgesamt 124 Spiele in der Regionalliga West und 40 Einsätze in der Oberliga Westfalen. Er gilt als echter Leader und Vorbild. Der Sohn von Jürgen Lucas, einst U19-Trainer und Sportchef bei Rot-Weiss Essen, stand neben RWE und Wattenscheid auch schon beim Südwest-Regionalligisten VfR Aalen und Regionalliga-West-Vertreter Rot Weiss Ahlen unter Vertrag. Nun folgt seine erste Station in der Oberliga Niederrhein beim ETB Schwarz-Weiß Essen.