Beim KFC Uerdingen beginnt das neue Jahr 2024 mit einer Schreckensmeldung: Dem Oberligisten fehlen 500.000 Euro!

Dieser Klub kommt einfach nicht zur Ruhe: Jahr für Jahr gibt es neue Negativmeldungen rund um den KFC Uerdingen. Die Zeiten, in denen Präsidenten wie Agissilaos "Lakis" Kourkoudialos, Mikhail Ponomarev oder Damien Raths für Schlagzeilen sorgten, sind zwar vorbei.

Aber die Schlagzeilen, die besagen, dass dem KFC Geld fehlt, bleiben Jahr für Jahr konstant. In dieser Hinsicht hat sich seit Jahren nichts an der Grotenburg geändert.

Und das Jahr 2024 begann mit einem Hammer: Laut Vorstandsmitglied Bernd Limberg benötigen die Krefelder zeitnah eine halbe Million Euro, um die Spielzeit in der Oberliga Niederrhein zu Ende zu bringen. Das offenbarte der Finanzexperte in einem Interview mit dem Vereinsradio "Blau-Rot". "Die 500.000 Euro brauchen wir jetzt und nicht am 30. Mai. Wir müssen Substanz bekommen, die uns ermöglicht, den Spielbetrieb fortzuführen", betonte Limberg.

Trainer und Sportchef Marcus John, der das Team sportlich auf Kurs gebracht hat, entsandte aus seinem Urlaub im österreichischen Seefeld gegenüber RevierSport recht entspannte Töne.

Testspiele Samstag, 13. Januar: Blau-Gelb Überruhr (nicht öffentlich) Dienstag, 16. Januar (19 Uhr): B. M'gladbach II (A) Sonntag, 21. Januar (14 Uhr): Türkspor Dortmund (A) Samstag, 27. Januar: VfB Speldorf (nicht öffentlich) Samstag, 3. Februar (14 Uhr): SC Kapellen-Erft (A) Samstag, 10. Februar, (15.30 Uhr): VfR Frechen (A)

John meinte zu einem möglichen Zwangsabstieg, der sich aus einer erneuten Insolvenz ergeben würde: "Ich bin echt zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Und das sind auch keine Durchhalteparolen. Ich habe vollstes Vertrauen in die Verantwortlichen. Es gibt da echt gute Signale. Auch die KFC-Supporters sind unermüdlich dabei, neue Gelder zu generieren. Das ist einfach toll. Mittlerweile ergibt sich dadurch auch ein großer Zusammenhalt im Verein. Wir werden das schaffen!"

KFC Uerdingen: 22 Mann im Kader - Zugänge sind nicht ausgeschlossen

Am 8. Januar 2024 bittet der Coach seine Mannschaft wieder auf den Rasen. Dann sind nach den fünf Abgängen Maurice Haar (Wattenscheid 09), Furkan Baydar (SC St. Tönis), Fabio di Gaetano, Anton Riegert, Aaron Schreck (alle Ziel unbekannt) nur noch 22 Mann im Training dabei. Zu diesen Spielern gehört bald auch Leonel Kadiata, der sich nach seinem Kreuzbandriss noch in der Reha befindet. "Ich denke, dass er im Februar dann einsteigen kann", prognostiziert John.

Gut möglich, dass die Krefelder noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden. John: "Uns würde schon ein Mann für die linke, aber auch rechte Seite guttun. Da müssen wir mal abwarten, wie sich der Markt im Januar entwickelt."