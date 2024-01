Oberliga Westfalen: FC Brünninghausen schnappt sich Kapitän von Landesliga-Topteam

Der FC Brünninghausen hat sich für die Rückserie in der Oberliga Westfalen verstärkt. Ein Führungsspieler aus der Landesliga kommt.

Der FC Brünninghausen war als Aufsteiger ohne allzu hohe Erwartungen in die Saison der Oberliga Westfalen gegangen. Dennoch zeigte sich der im Sommer scheidende Trainer Rafik Halim bei seinem Zwischenfazit "unzufrieden" und forderte eine Steigerung von seiner Mannschaft.

Unterstützt werden die Dortmunder im Abstiegskampf künftig auch von einer externen Neuverpflichtung. Sie haben Tobias Hartmann unter Vertrag genommen. Der 27 Jahre alte Defensivspieler wechselt vom SV Brackel 06 zum FCB.

"Brünninghausen zählt zu den großen Vereinen in Dortmund, und da war es für mich schon ein Ziel, bei einem höheren Verein wie dem FCB zu spielen. Ich bin daher auch sehr glücklich, dass sich diese Möglichkeit jetzt ergeben hat", erklärte Hartmann seinen Wechsel in einer Mitteilung des Vereins.

In Brackel trug der Abwehrmann die Kapitänsbinde und spielte eine erfolgreiche Runde in der Landesliga Westfalen 3. Der SVB belegt den dritten Tabellenplatz und mischt im Rennen um den Aufstieg mit. Dass die 06er die beste Defensive der Liga stellen, ist sicher auch ein Verdienst von Hartmann.

Der setzt seine Laufbahn nun zwei Ligen höher fort - und kämpft nicht mehr um den Aufstieg, sondern um den Nichtabstieg. "Die Oberliga ist natürlich ein großer Anreiz und ich bin sehr gespannt darauf, viel von der Mannschaft und besonders den Trainern zu lernen", betonte der Neuzugang. "Auf diesem hohen Niveau zu trainieren und sich dadurch weiterzuentwickeln, ist für mich ein großer sportlicher Anreiz. Daher möchte ich ab sofort natürlich meinen Teil dazu beitragen, dass der Verein den Klassenerhalt schafft und auch im nächsten Jahr Oberliga spielen kann."

In Brünninghausen, das am 4. Februar bei der SpVgg Vreden in die Restserie startet, ist Hartmann der erste Zugang des Winters. Zwei Spieler haben den Verein hingegen verlassen: Kubilay Tekin zieht es zur SpVg Hagen 11 in die Landesliga. Alwin Weber läuft in diesem Jahr für den SC Neheim in der Westfalenliga auf.