Binnen weniger Tage hat die SG Wattenscheid 09 drei Zugänge präsentiert. Nummer drei wurde einen Tag vor Heiligabend vorgestellt und ist ein alter Bekannter.

Die SG Wattenscheid 09, Tabellenletzter in der Oberliga Westfalen, macht auf dem Transfermarkt weiter Dampf.

Nach Umut Yildiz und Nico Thier (beide TuS Bövinghausen) kommt es auch zu einer Rückkehr nach siebeneinhalb Jahren: Innenverteidiger Maurice Haar kommt vom KFC Uerdingen zurück ins Lohrheidestadion.

Haar verließ Wattenscheid zur Saison 2015/16 mit 21 Jahren. Insgesamt war er nach seiner 09-Jugendzeit zwei Spielzeiten in der ersten Mannschaft dabei. Farat Toku war Trainer und die sportliche Leitung hatte ein gewisser Hartmut Fahnenstich inne, der nun wieder die Zügel in der Hand hält. Und er erinnert sich gerne an Haar zurück.

"Ich kann mich noch gut erinnern, als wir ihn als jungen Spieler mit Farat erlebt haben. Damals war er ein frecher Junge. Das ist er auch immer noch, aber nun eben ein Mann geworden. Er ist ein überdurchschnittlicher Abwehrspieler für die Oberliga. Wir erhoffen uns von ihm die Organisation der Defensive. Er ist jemand, der vorne weggeht, der organisieren kann und ein absolutes Mentalitätsmonster ist. Bei ihm steht der Teamgedanke ganz oben. Nun hat er viel Erfahrung gesammelt, war Kapitän in Oberliga-Teams und hat dort gezeigt, wie er eine Truppe führen kann. Wir sind froh und stolz, dass dieser Transfer geklappt hat", sagt Fahnenstich.

Der SG-Sportchef freut sich, dass die 09er andere Klubs - nach RS-Informationen war auch der ASC 09 Dortmund interessiert - im Werben um Haar ausstechen konnten. Fahnenstich: "Er hatte das ein oder andere Angebot, aber es zieht ihn zurück nach Wattenscheid. Er wohnt in der Nähe des Stadions und war von Anfang an hellauf begeistert, wieder zurückzukommen."

Nach RevierSport-Informationen sollen die Wattenscheider auch Interesse an Niklas Lübcke (zuletzt TuS Bövinghausen) und Fabio di Gaetano (KFC Uerdingen) Interesse bekunden.

Der 28-jährige Innenverteidiger, der 1,92 Meter groß ist, erklärt, wie es zu seiner Rückkehr nun kam. Haar: "Als bekannt wurde, dass ich mich zum Winter nach einem neuen Verein umschauen kann, kam der Kontakt mit Engin zustande. Wir haben uns intensiv über die Situation und darüber, ob ich mir den Schritt zurück zu 09 vorstellen kann, unterhalten. Dabei wurde mir schnell klar, dass ich den Verein und die Mannschaft unterstützen möchte den Klassenerhalt zu schaffen. Ich bin überzeugt davon, dass wir dieses Ziel erreichen werden. Ich bin dem Verein immer verbunden geblieben, da ich in den vier Jahren in denen ich da war, immer stolz war bei 09 zu sein."

Angesprochen auf seine persönlichen Ziele entgegnet er: "Mein persönliches Ziel bei 09 ist es, wieder regelmäßig zu spielen und meinen Anteil dazu beizutragen, dass der Verein in der nächsten Saison Oberligafußball spielen kann und dann eben auch wieder in der Tabellenregion, wo er mit dieser Historie hingehört."