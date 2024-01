Bekim Kastrati hat den SC St. Tönis vom letzten Platz wieder an das rettende Ufer ran geführt. Dennoch glaubt er, "dass wir bis zum Ende gegen den Abstieg kämpfen".

Der SC St. Tönis hat den Saisonstart mächtig in den Sand gesetzt. Nach elf Spielen, in denen gerade einmal vier Punkte gesammelt werden konnten, musste Trainer Alexander Thamm weichen. Mit Bekim Kastrati kehrte ein alter Bekannter an die Seitenlinie zurück.

Der Ex-Profi startete zwar kurz nach seinem Amtsantritt mit einem 0:2 in Sonsbeck, päppelte den SC dann aber so sehr auf, dass vier der letzten sechs Spiele gewonnen werden konnten. Vor der Winterpause steht St. Tönis nun auf Platz 15, dem möglicherweise letzten Abstiegsplatz, punktgleich mit dem FC Büderich auf Rang 14.

Kastrati blickt im RevierSport-Interview auf den Aufschwung nach seiner Amtsübernahme zurück, erklärt, warum sein Vorgänger keineswegs einen schlechten Job gemacht hat und würde sich gerne komplett irren.

Bekim Kastrati über...

... die Zeit nach seiner Rückkehr: Ich kam an und hatte schon nach zwei Tagen mein erstes Spiel gegen Sonsbeck. Das haben wir dann auch direkt 0:2 verloren, aber ich konnte einige Erkenntnisse gewinnen. Mittlerweile ist es natürlich ein Erfolg, wenn man sieht, wie die Mannschaft jetzt Auftritt. Ich habe eine komplett verunsicherte Mannschaft übernommen – was ja auch logisch ist, bei nur einem Sieg und dem letzten Platz. Dennoch glaube ich, dass auch mein Vorgänger eine gute Arbeit geleistet hat. Ich möchte ganz klar betonen, dass die Mannschaft intakt war. Es war auch für ihn schwierig, denn mit Dominik Dohmen haben sie den Kapitän wochenlang nicht dabeigehabt. Er hat in fünf Spielen gefehlt und wenn er nicht spielt, dann fehlt dieser Mannschaft irgendwo ein Stück Identität aus meiner Sicht.

Ich habe dann in so einer Situation übernommen, weil ich einfach nicht sehen wollte, wie der Verein absteigt. Mit Julian Suaterna haben wir einen Spieler dazu geholt, den ich vorher kannte und wo ich wusste, was er kann. Dass er jetzt acht Tore in fünf Spielen macht, das übertrifft auch meine Erwartungen. Auch Hiroya Genda kam dazu, diese beiden Spieler spielen natürlich auch eine Rolle, dass es besser läuft. Deswegen freue ich mich für die Leute im Verein und die Jungs, dass wir jetzt zumindest den Anschluss gefunden haben.

... die schönsten Momente bislang: Es gab das Spiel gegen Meerbusch, wo wir nach 0:2-Rückstand noch 4:3 gewonnen haben, dann der Sieg gegen Essen trotz 70-minütiger Unterzahl, das war auch schon sehr nervenaufreibend. Aber ich glaube, das Spiel gegen Ratingen war das beste Spiel, das wir gespielt haben gegen einen Top-Gegner. Aus meiner Sicht hat die Mannschaft das überragend gelöst. Gegen so einen Gegner ist es natürlich umso höher zu bewerten, wenn man dann 2:1 gewinnt.

... unschöne Momente: Negative Dinge gab es natürlich auch, aber insgesamt bin ich sehr, sehr positiv überrascht, auch vom Fitnessstand und den Charakteren, das muss ich ganz klar sagen. Es gibt natürlich einige Spieler, die jetzt unter meiner Regie weniger spielen, das ist nie schön. Aber auch sie wissen, dass es um die Mannschaft geht und machen da sehr gut mit. Schlechte Sachen passieren während eines Spiels immer mal, aber insgesamt muss ich der Mannschaft ein riesiges Lob für den Kampfgeist, die Laufbereitschaft und die Mentalität machen. Das war schon beeindruckend.

... die Ziele für 2024: Ich habe mich, als ich den Verein übernommen habe, darauf eingestellt, dass wir bis zum Ende gegen den Abstieg kämpfen. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Wenn es nicht der Fall ist, dann habe ich mich gerne komplett geirrt. Unabhängig davon, wie es jetzt läuft, ist uns bewusst, dass wir schon zehn Niederlagen haben. Wir werden etwas am Kader verändern, das ist schon klar. Wenn du die ganze Hinrunde ganz unten bist, dann musst du natürlich schauen, dass du etwas machst.