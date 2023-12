Oberliga Niederrhein: Kellerkind trennt sich von sechs Spielern - und verpflichtet Neuzugänge

Der SC St. Tönis nimmt in der Winterpause Korrekturen am Kader vor. Sechs Spieler gehen, Neuzugänge stehen auch schon fest.

In der ersten Saisonhälfte stand der SC St. Tönis lange Zeit ganz tief im Tabellenkeller der Oberliga Niederrhein. Eine kleine Serie vor dem Jahresende sorgte dafür, dass die Tönisvorster inzwischen nicht mehr am Tabellenende stehen, sondern direkten Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen geknüpft haben. Nur das schlechtere Torverhältnis trennt sie aktuell von einem solchen.

Trotz des Aufwärtstrends nimmt der SC Korrekturen an seinem Kader vor und vollzieht im Winter einen kleinen Umbruch. An diesem Freitag gab der Verein sechs Abgänge bekannt: Alfred Appiah, Nils Macvan, Mats Platen, Yeongmuk Choi, Luca Jerz und Daud Gergery werden im neuen Jahr nicht mehr für St. Tönis auflaufen.

"Im Rahmen des Abstiegskampfes, in dem sich unser Verein nach wie vor befindet, stellt die sportliche Führung des SC die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde und um das Ziel, den Verbleib in Oberliga Niederrhein zu erreichen", begründete der Verein die Trennungen. Zum Stammpersonal des Oberligisten gehörte kein Spieler aus diesem Sextett.

Ebenso stehen bereits einige Neuzugänge für das Team von Trainer Bekim Kastrati, der im Laufe der Hinrunde von Alexander Thamm übernommen hatte, fest. Offiziell verkündet haben die Tönisvorster sie noch nicht, die Datenbank des Portals transfermarkt.de führt allerdings schon sechs Winter-Verpflichtungen in seiner Datenbank.

Demnach handelt es sich um Kohei Nakano (TVD Velbert), Dario Gerling (SV Hönnepel-Niedermörmter), Daiki Kamo (Siegburger SV), Maksym Lufarenko (RC Hades/Belgien), Furkan Baydar (KFC Uerdingen) sowie David Wieczorek (vereinslos, zuvor MSV Duisburg U19).

Ob der Aufsteiger von 2020 mit dem veränderten Kader in der Rückrunde den Klassenerhalt erreichen wird, zeigt sich ab dem 18. Februar. Dann steigt der Jahresauftakt in der Oberliga Niederrhein, für den SC St. Tönis steht ein Auswärtsspiel bei der Spvg Schonnebeck an.