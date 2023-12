Oberliga Niederrhein: Vor Abstiegskracher - SF Hamborn 07 verspielt Heimsieg

Die SF Hamborn 07 lassen in der Oberliga Niederrhein wichtige Punkte liegen. Vor dem Abstiegskracher gegen den FC Büderich am Wochenende patzte 07 in der Nachspielzeit.

Es sah in der Oberliga Niederrhein alles nach einem gelungenen Wochenende für die SF Hamborn 07 aus. Bis zur 83. Minute hat der Klub aus Duisburg mit 2:0 geführt und war auf einem guten Weg zum immens wichtigen Heim-Dreier.

Die Gäste aus Schonnebeck schockten die Hausherren jedoch mit ihren Treffern in der 83. und 92. Spielminute. Hamborn muss dadurch vorerst auf einem Abstiegsplatz verweilen und sieht sich vor dem Abstiegsduell gegen den FC Büderich am kommenden Samstag unter Druck.

Das 2:2 gegen die Schwalben aus Schonnebeck wurmt Trainer Julian Berg natürlich auch noch am Montag danach: "Wenn du über gut 80 Minuten mit 2:0 zuhause führst und dann am Ende mit nur einem Punkt da stehst, fühlt es sich sicherlich wie eine Niederlage an. Vor allem, weil einfach mehr drin war. So ist das allerdings in unserer Situation. Wenn du unten drin stehst, kassierst du in der Nachspielzeit noch das Ding. Wir müssen diese Situation jetzt weiterhin so annehmen, wie sie ist."

Mit dem FC Büderich erwarten die SF Hamborn 07 nun einen ererstarkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Nach zwei Siegen in Folge, unter anderem sogar gegen den KFC Uerdingen, ist vor dem Kellerduell richtig Druck auf dem Kessel. Für beide Teams ist Verlieren verboten. Mit einem Sieg könnten die Hamborner wenigstens ein leicht versöhnlichen Abschluss für das Fußballjahr 2023 hinlegen.

Berg will alles daran setzen, dass dieser Abschluss auch gelingt: "Wir werden uns selbstverständlich so gut wie es nur geht auf diese Partie vorbereiten. Es wird für beide Mannschaften eine Herausforderung werden."

Berg ergänzt: "Mit einem Dreier bei uns zuhause haben wir eine relativ große Chance über dem Strich zu überwintern. Das sollte Ansporn genug für uns sein. Dafür muss natürlich auch die Konkurrenz mitspielen. Für Büderich geht es um ähnliches. Die sind zwar richtig gut drauf, aber am Ende trifft da der Vorletzte auf den ersten Abstiegsplatz. Die Überschrift ´Abstiegskampf pur´ trifft es da ganz gut. Mit einem Sieg können wir das Weihnachtsfest dann richtig genießen."