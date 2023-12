Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat einen erfolgreichen 2. Adventssonntag 2023 hinter sich. Beim 1. FC Kleve siegte der ETB mit 2:0.

Nach dem 3:1-Erfolg am Krausen Bäumchen über den VfB Homberg konnte der ETB Schwarz-Weiß Essen seine gute Form auch in der Fremde bestätigen.

Die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld gewann mit 2:0 vor 160 Zuschauern beim 1. FC Kleve. Samuel Owusu Addai und Giuliano Zimmerling schossen die schwarz-weißen Tore.

Apfeld zeigte sich nach dem zweiten Dreier in Folge zufrieden. "Genauso rund wie das Ergebnis am Ende, habe ich auch die Leistung meiner Mannschaft gesehen. Wir haben ein sehr gutes und auch reifes Spiel gemacht, was eigentlich gar nicht unserem Altersdurchschnitt auf dem Platz entspricht. Wir haben viele Standards herausgeholt und da zähle ich mittlerweile auch unsere Einwürfe mit hinzu. Dadurch gab es immer eine gewisse Gefahr im Strafraum. In der ersten Halbzeit hatte man schon das Gefühl, dass es ein kleines Geduldsspiel wird. So war es dann am Ende auch", bilanzierte der 37-Jährige.

Der zweite Abschnitt lief noch besser aus ETB-Sicht. Denn immerhin fielen in den zweiten 45 Minuten auch die Tore der Gäste vom Essener Uhlenkrug.

Apfeld: "Im zweiten Durchgang haben wir dann genauso gut angefangen. Niko Bosnjak trifft die Latte. Da hätten wir schon in Führung gehen können. So haben wir es dann erst kurz vor Schluss gemacht. Wir haben auswärts zwei Tore erzielt und kein Gegentor kassiert. Es war ein rundes Ergebnis nach einer abgeklärten Leistung. Wir können zufrieden und stolz sein."

Den dritten Dreier in Serie wird der ETB SW Essen dann am Freitag (15. Dezember, 19.30 Uhr) beim SV Straelen anpeilen. Das ist dann auch der Jahresabschluss 2023 für beide Mannschaften.

Die Statistik zum Spiel

1.FC Kleve: Taner – Haal (79. Völkel), Dragovic, Evrard, Bilali – Duyar, Basalo (57. Heynen), Hühner, Scheffler (76. Sasaki), Akcakaya – Rankl (57. Hamanosono)

ETB SW Essen: Valentine – Dalyanoglu, Matten, Lach, Poznanski (77. Sahin) – Gusic, Shavershyan (90. +1 Igbinadolor), – Addai (90. Cissé), Zimmerling (90. Rascho), Bosnjak (84. Weihmann) – Kesim

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk

Tore: 0:1 Addai (72.), 0:2 Zimmerling (87.)

Zuschauer: 160