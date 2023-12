Der FC Büderich konnte sich überraschend mit 2:0 beim KFC Uerdingen durchsetzen. Doppelpacker Kevin Weggen entschied das Spiel gegen seine alte Liebe.

Ausgerechnet der Ex-Uerdinger beendete die Siegesserie des KFC. Sieben Pflichtspiele hat sie gehalten und dann kam der FC Büderich ins Grotenburg-Stadion und machte den Krefeldern einen Strich durch die Rechnung.

Kevin Weggen, einst KFC-Kapitän, war der Matchwinner der Partie. Mit seinen zwei Toren ebnete der aktuelle Büdericher Kapitän den Weg zum zweiten Erfolg in Folge. Der Aufsteiger hat den Anschluss an die Konkurrenz wieder hergestellt. Trotz der roten Laterne kann der Verein neue Hoffnung schöpfen.

Der Sieg gegen den absoluten Favoriten aus Krefeld-Uerdingen war zwar schön, für Weggen der im vergangenen Sommer aus Krefeld zum FC Büderich wechselte, aber mit komischem Beigeschmack: „Es ist ein ganz komisches Gefühl um ehrlich zu sein. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich gerne geblieben wäre. Ich habe mich sehr wohl gefühlt beim KFC. Wie es dann am Ende passiert ist, ist die eine Geschichte, aber jetzt freue ich mich für meinen neuen Verein, dass wir so einen wichtigen Sieg errungen haben. Trotzdem sind es irgendwo gemischte Gefühle.“

Zum 2:0-Sieg in der Grotenburg gab Weggen ebenfalls seine Analyse ab: „Ich sage, dass das ein verdienter Sieg war. Wir haben wenig bis gar nichts zugelassen, außer die eine Latten-Aktion und in der Schlussphase die Doppelchance von Uerdingen, wo alles kreuz und quer ging. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass wir in der ersten Halbzeit schon hätten führen müssen. Da lässt unser Stürmer eine hundertprozentige Torchance liegen. Großes Kompliment an die Jungs. Wir haben super verteidigt, Nadelstiche nach vorne gesetzt und am Ende ist es ausgerechnet die Geschichte, dass ich die beiden Tore schieße.“

Die defensive Kompaktheit, die haben wir jetzt seit ein paar Spielen und wenn wir das weiterhin umsetzen bin ich fest davon überzeugt, dass wir die Klasse halten werden. Kevin Weggen

Der FC Büderich hat sich mit dem Sieg vom letzten Platz wegkatapultiert und ist auf einen Punkt ran and den SF Hamborn 07, der den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt. Hamborn lautet auch der nächste Gegner, der zum Rückrundenauftakt nächste Woche bittet.

Weggen blickt optimistisch und kämpferisch auf diese Partie, aber auch auf den Rest der Saison: „Mit der Mannschaft können wir im Grunde jeden schlagen. Wir haben das nur in der Vorrunde vermissen lassen. Die defensive Kompaktheit, die haben wir jetzt seit ein paar Spielen und wenn wir das weiterhin umsetzen bin ich fest davon überzeugt, dass wir die Klasse halten werden.“