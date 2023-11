Oberliga Niederrhein: Die SF Baumberg auf Wolke sieben - schon fünf Punkte Vorsprung

Die Sportfreunde Baumberg sind in in der Oberliga Niederrhein auch am 15. Spieltag nicht aufzuhalten und besiegten den FC Büderich in einer bis zum Schluss spannenden Partie mit 3:2.

Durch die Pleite von Germania Ratingen beim KFC Uerdingen beträgt der Vorsprung der SF Baumberg zum Zweiten aus Ratingen inzwischen bereits fünf Zähler. Komfortabel könnte man es nennen, oder aber: „Es ist einfach eine überragende Hinrunde, die meine Jungs hier auf den Rasen legen. Manchmal frage ich mich: was wollen wir eigentlich?“, beschreibt Baumbergs Trainer Salah El Halimi die aktuelle Situation.

Man hat so ein wenig das Gefühl, als schweben an der Sandstraße alle auf Wolke sieben durch die Oberliga Niederrhein. „Soll ich die Jungs jetzt ohrfeigen?“, fragte El Halimi auf der Pressekonferenz in die Runde. Es war spaßig gemeint und es war eine Anspielung darauf, dass seine Elf nach einer komfortablen 3:0-Führung noch einmal ins Schwimmen geriet.

Aber am Ende besiegten die Sportfreunde auch den Aufsteiger - im Stile eines Spitzenteams. „Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden wir torgeiler. Wir hätten dem Gegner den Stecker einfach früher ziehen müssen“, bemängelte El Halimi die vergebenen Torchancen seiner Elf an diesem Nachmittag.

Die Gäste, mit zahlreichen oberligaerfahrenen Akteuren gespickt, waren lange Zeit ebenbürtig und gerieten nur durch individuelle Fehler in Rückstand. „Ich glaube, auch ein Kevin Weggen ist inzwischen in der Oberliga bekannt für seine Freistöße“, analysierte Sebastian Siebenbach die Partie.

Sein Kapitän erzielte zwei Treffer, einen davon per exzellentem Freistoß in den Winkel. Doch genau jener Weggen hat bereits für Uerdingen und Straelen für Aufsehen gesorgt. Er ist nicht der einzige Name im Team des FC Büderich.

Warum der Aufsteiger mit dieser individuellen Qualität auf dem letzten Platz rangiert, ist schwer nachvollziehbar. „Wir haben uns beim Primus nach hohem Rückstand noch einmal aufgebäumt. Dafür mein Riesenrespekt. Ein Tick mehr war hier wirklich für uns drin“, hätte Siebenbach gerne einen Zähler mit nachhause genommen.

Baumberg: Radojewski – Nishimura, Oscasindas, Kacinoglu (75. Saka), Sarikaya – Er, Burovac, Turay, Hömig, Özden (64. Tunc) – Topal (88. Klotz) Radojewski – Nishimura, Oscasindas, Kacinoglu (75. Saka), Sarikaya – Er, Burovac, Turay, Hömig, Özden (64. Tunc) – Topal (88. Klotz) Büderich: Möllering - Kanat, Commodore, Schreuers (79. Atila), Schwechel, Durmus, Lepper (90. Gnida), Munoz-Bonilla, Weggen, Pappas - Wegner (67. Okuno) Tore: 1:0 Topal (45.), 2:0 Topal (49.), 3:0 Nishimura (53.), 3:1 Weggen (58.), 3:2 Weggen (70., Foulelfmeter) Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) Zuschauer: 120.

El Halimi war auf der anderen Seite glücklich: „Wir haben besonders im ersten Durchgang einen geilen Ball gespielt. Am Ende wusste ich, auch noch aus Zeiten, als ich selbst auf dem Platz stand, dass bei einem 3:2 schnell mal ein langer Ball durchflutschen kann und du stehst nur mit einem Punkt da“, so der Trainer des Spitzenreiters.

Aber so kam es nicht. Für Baumberg gehen die Festspielwochen weiter. Schon am Freitag, 1 Dezember, steht das nächste Heimspiel gegen Union Nettetal auf dem Programm (20 Uhr, MEGA-Stadion). Am Totensonntag wird bekanntermaßen nicht gespielt. Für Büderich wird es langsam eng. Im direkten Duell gegen den VfB Homberg sollte daheim endlich Zählbares eingetütet werden, damit die Oberliga kein einjähriges Intermezzo bleibt (Sonntag, 3. Dezember, 15:30 Uhr, Stadion Am Eisenbrand).