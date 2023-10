Oberliga Westfalen: Last-Minute-Sieg für Bövinghausen - Knappmann beweist goldenes Händchen

Am 9. Spieltag der Oberliga Westfalen gewann der TuS Bövinghausen mit 2:1 (1:0) gegen die Sportfreunde Siegen. Zwei Einwechselspieler sorgten für den Erfolg der Dortmunder.

Der TuS Bövinghausen beendete am 9. Spieltag der Oberliga Westfalen die Negativserie von zuletzt zwei Niederlagen in Folge und gewann mit 2:1 (1:0) gegen die Sportfreunde Siegen. Vor 250 Zuschauern in Dortmund sorgten zwei Einwechslungen durch Bövinghausens Trainer Christian Knappmann für den Erfolg.

Das Spiel war besonders in der ersten Halbzeit sehr ansehnlich und es gab Chancen auf beiden Seiten. TuS-Stürmer Gordon Wild brachte die Gastgeber in der 30. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Siegen hat uns zwar vor Probleme gestellt, jedoch haben wir relativ schnell sehr intensiven Zugriff auf die Partie bekommen und waren dann 30 Minuten die bessere Mannschaft”, erklärte Knappmann.

Nach dem Seitenwechsel konnte Siegens Mats-Lukas Scheld den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Sportfreunde erzielen und bis kurz vor dem Abpfiff sah alles nach einer Punkteteilung aus, doch zwei Einwechselspieler machten für Bövinghausen den Unterschied.

In der 62. Minute brachte Knappmann Bubakarry Fadika für Umut Yildiz in die Partie und in der 77. Minute kam Ilker Algan für Andre Dej auf den Platz. In der fünften Minute der Nachspielzeit schlug Fadika eine Flanke von der linken Seite an den zweiten Pfosten zu Algan und dieser drückte den Ball zur Freude der Dortmunder über die Linie.





„Wir hatten Angst, dass wir die Führung aus der Hand geben. Siegen hat viel mit langen Bällen operiert und eine gute Mentalität bewiesen. Dass wir das Spiel in letzter Minute gewinnen konnten, war glücklich und ein Unentschieden wäre durchaus verdient gewesen. Dennoch sind wir sehr glücklich über den Erfolg”, bilanzierte Knappmann.

Des Weiteren sprach Knappmann Schiedsrichter Florian Exner und seinem Schiedsrichtergespann ein Kompliment aus. „Die Leistung der Schiedsrichter war an diesem Tag wirklich hervorragend. Auch der Elfmeter gegen uns war eine komplett richtige Entscheidung. Genau so müssen Partien in der Oberliga geführt werden.”

Vor Derby gegen Türkspor Dortmund - Knappmann bleibt gelassen

Am kommenden Samstag um 18 Uhr gastiert der TuS Bövinghausen zum Stadtderby bei Türkspor Dortmund mit Ex-Bövinghausen-Trainer Sebastian Tyrala an der Seitenlinie. Trotz des prestigeträchtigen Duells blickt Knappmann pragmatisch auf den kommenden Spieltag.

„Für mich spielt es keine Rolle, ob es ein Derby ist. Wir haben jede Woche ein wichtiges Spiel und dabei ist es egal, wie der Gegner heißt. Es ist zwar eine blöde Phrase, aber gegen Türkspor gibt es auch nur drei Punkte zu holen. Dafür werden wir in der kommenden Woche hart arbeiten, denn da ein gewisser Ergebnisdruck auf uns liegt, müssen wir eine ganz andere Dominanz und Selbstverständlichkeit an den Tag legen”, erklärte Knappmann in Bezug auf die kommende Aufgabe.