SpVgg Erkenschwick: Aufsteiger Erkenschwick nicht zu bremsen - „Spielen nur für unsere Fans”

Aufsteiger SpVgg Erkenschwick spielt bislang eine grandiose Saison in der Oberliga Westfalen. Cheftrainer Magnus Niemöller nennt die Gründe für jüngsten Erfolge.

Nach dem Aufstieg von der Westfalenliga 1 in die Oberliga Westfalen drehte die Spielvereinigung Erkenschwick erneut richtig auf und verlor seit dem ersten Spieltag keine Partie mehr. Zuletzt gewann die Mannschaft von Cheftrainer Magnus Niemöller mit 3:0 (1:0) bei Aufstiegsaspirant TuS Bövinghausen.

Nach der 0:3-Niederlage am ersten Spieltag gegen den 1. FC Gievenbeck wurde der Aufsteiger aus Erkenschwick von vielen Seiten nur belächelt, doch nun mischt die Spielvereinigung die ganze Liga auf. Cheftrainer Niemöller sprach über die Gründe für die jüngsten Erfolge seiner Mannschaft.

„Die Niederlage am ersten Spieltag hat uns sehr geholfen. Wir wurden von vielen nur belächelt und dann lagen wir am zweiten Spieltag gegen Finnentrop-Bamenohl mit 1:3 zurück. In der Blitztabelle standen wir nach drei Halbzeiten mit null Punkten und 1:6 Toren da. In der zweiten Halbzeit in Finnentrop hat es eine Wendung gegeben und wir haben gemerkt, dass wir Spiele drehen und auch gewinnen können”, erklärte der Trainer.

Nach sieben Spieltagen steht Erkenschwick mit 16 Punkten ganz oben in der Tabelle, dennoch kamen die jüngsten Erfolge des Aufsteigers nicht von ungefähr. „Wir haben hart gearbeitet und es gibt eigentlich keine richtige Formel dafür, warum wir nun ganz oben in der Tabelle stehen und Spiele gewinnen. Ein riesiges Kompliment geht an meine Spieler und an unsere Fans, die uns einfach sehr viel Energie geben”, verriet Niemöller. „Leider ist erst der siebte Spieltag und nicht der 34.”

Auch in Bövinghausen verwandelten die mitgereisten Fans aus Erkenschwick den Sportplatz in Dortmund zu einem regelrechten Hexenkessel und peitschten ihre Mannschaft über die gesamten 90 Minuten lautstark nach vorne. Niemöller sprach auch den Fans nach dem Abpfiff in Bövinghausen ein großes Lob aus.

„Die Fans der Spielvereinigung Erkenschwick sind seit Jahren etwas ganz besonderes. Sie bieten einen unglaublichen Support und da wird einem auch wirklich warm ums Herz. Das gibt den Jungs sehr viel Kraft und Vertrauen, wenn sie permanent so gepusht werden”, erklärte der Trainer in Bezug auf die Unterstützung der Fans. „Wir wollen den Fans einfach was zurückgeben, denn eines ist klar, wir spielen nur für unsere Fans.”

Am kommenden Wochenende kann die Spielvereinigung erneut auf den Support der eigenen Anhänger bauen, denn dann wird der Aufsteiger zuhause die Sportfreunde Siegen empfangen.