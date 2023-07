Oberliga: Rene van Eck wird Trainer im Südwesten - KFC-Stürmer schließt sich dem Klub an

Björn Joppe, ehemaliger Trainer des KFC Uerdingen, arbeitet mittlerweile als Sportchef im Südwesten der Bundesrepublik. Nun verpflichtete er einen neuen Trainer und auch KFC-Stürmer.

RevierSport hatte Ende April 2023 berichtet, dass der aufstrebende Südwest-Oberligist FC Cosmos Koblenz Björn Joppe als Sportchef an Land zog.

Nun hat der neue Sportdirektor der Koblenzer auch einen ehemaligen Schützling aus gemeinsamen Uerdinger Zeiten nachgeholt und auch einen neuen Trainer vorgestellt.

Denn Angreifer Younes Mouadden, der in der Oberliga Niederrhein für den KFC, 1. FC Kleve, DJK St. Tönis und den 1. FC Bocholt in 56 Begegnungen elfmal ins Schwarze traf und sieben weitere Tore vorbereitete, wechselt zu Cosmos Koblenz.

Mouadden und Co. werden in der neuen Saison von René van Eck trainiert. Der Verein und der 57-jährige niederländische Fußballlehrer haben sich auf eine Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2025 geeinigt. Van Eck hat in den letzten Jahren hauptsächlich in Profiligen in der Schweiz, Belgien und Holland gearbeitet. In Deutschland war der ehemalige Profi unter anderem Cheftrainer bei Alemannia Aachen, Carl Zeiss Jena und Wacker Nordhausen.

"Ich sehe mich als Entwickler und beim FC Cosmos finde ich genau das richtige Umfeld vor: ambitionierte Ziele, viel Arbeit auf und neben dem Platz, aber vor allem Menschen mit großem Einsatz und Herzblut. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und wir legen ab sofort richtig los!", erklärt van Eck seine Entscheidung.

Cosmos-Visionär und Sponsor Remo Rashica fügte hinzu: "René erfüllt genau das Anforderungsprofil, das wir nach dem Aufstieg brauchen. Er sorgt für Klarheit in sportlichen Belangen und kann der Mannschaft mit seiner Routine und Erfahrung eine klare Ausrichtung vorgeben. Wir freuen uns, ihn für den FC Cosmos und unsere ambitionierten Ziele gewonnen zu haben und binden ihn ab sofort in die Kaderplanung für die Oberliga-Saison ein."