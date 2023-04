KFC Uerdingen: Ex-Trainer Joppe findet neuen Job als Sportdirektor

Nur wenige Wochen nach seinem Aus als Cheftrainer beim KFC Uerdingen hat Björn Joppe eine neue Herausforderung gefunden. Er wird nun ein Sportdirektor-Amt bekleiden.

Björn Joppe, der Ende März 2023 als Cheftrainer des KFC Uerdingen von seinen Aufgaben entbunden wurde, hat eine neue Herausforderung angenommen.

Der ambitionierte Rheinlandligist FC Cosmos Koblenz konnte Ex-Profi Joppe (VfL Bochum, Union Berlin) als neuen Sportdirektor bis zum 30. Juni 2025 an sich binden.

Cosmos kämpft aktuell um den Aufstieg in die Oberliga und liefert sich mit dem FC Bitburg ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Fünf Spieltage vor Schluss liegt der FC Cosmos zwei Punkte hinter Tabellenführer Bitburg.

Joppe, der auch lange Jahre als Cheftrainer bei den Traditionsvereinen wie Lok Leipzig, Bonner SC und zuletzt KFC Uerdingen verantwortlich war, wird fortan gemeinsam mit Cosmos' Sportvorstand Thomas Wunderlich und mit Cheftrainer Zoran Levnaic die Kaderplanung für die kommende Saison betreiben.

In den letzten Jahren durfte ich als Cheftrainer in den Ligen arbeiten, in denen wir mit dem FC Cosmos zukünftig auch spielen wollen. Ich bin mir sicher, dass wir hier etwas einzigartiges aufbauen können, denn der FC Cosmos steht erst ganz am Anfang. Björn Joppe

Cosmos-Boss Remo Rashica: "Cosmos ist mein Herzensprojekt. Wir haben ambitionierte Ziele, sind aber durch schnellen sportlichen Erfolg dem Zeitplan voraus. Der Aufbau der Jugend und der kontinuierliche Ausbau unserer Infrastruktur haben weiterhin hohe Priorität. Deshalb bin ich sehr zufrieden und gleichzeitig überzeugt, dass wir den richtigen Mann für den FC Cosmos verpflichtet haben. Björn Joppe ist in diesem Geschäft seit 30 Jahren aktiv, hat die letzten Jahre hier in der Region gearbeitet und sich ein riesiges Netzwerk aufgebaut. Wir sind froh, dass er sich für den FC Cosmos entschieden hat."

Der 44-Jährige freut sich sehr auf die neue Aufgabe. Joppe soll den FC Cosmos auf Strecke in die Regionalliga Südwest führen.

Der 20-malige Zweitliga-Profi sagt zu seiner neuen Aufgabe in Koblenz: "Die Gespräche mit Remo Rashica und dem Trainerteam haben mich sofort überzeugt. Hier geht es sehr herzlich und familiär zu. In den letzten Jahren durfte ich als Cheftrainer in den Ligen arbeiten, in denen wir mit dem FC Cosmos zukünftig auch spielen wollen. Meine Aufgabe hier ist es jetzt erstmal eine Struktur für den Erfolg mit aufzubauen, dem Trainerteam den Rücken zu stärken und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, sowie Ansprechpartner zu sein für alle Anliegen im sportlichen Bereich. Ich bin mir sicher, dass wir hier etwas einzigartiges aufbauen können, denn der FC Cosmos steht erst ganz am Anfang. Der Verein ist offen für neue Impulse, völlig unvorbelastet und geht in Koblenz neue Wege. Ich bin voller Elan und Vorfreude für meine neue, sehr spannende Aufgabe."