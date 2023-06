Neuzugang Nummer acht: Sportfreunde Siegen bedienen sich erneut beim Absteiger

Nach dem gesicherten Klassenerhalt schreiten die Kaderplanungen bei den Sportfreunden Siegen voran. Patrick Helmes darf sich bereits über den achten Neuzugang freuen.

Mit einem 5:2-Sieg beim TuS Bövinghausen konnten sich die Sportfreunde Siegen am letzten Spieltag der Saison in der Oberliga Westfalen den Klassenerhalt sichern. Der Kaderplanung für eine weitere Saison in der Fünftklassigkeit steht also nichts mehr im Weg.

So brachten die Sportfreunde nun den nächsten Neuzugang unter Dach und Fach. Die Siegerländer haben bei der TuS Erndtebrück, die das rettende Ufer in der Oberliga nicht mehr erreichte und als 17. den Gang in die Westfalenliga antreten muss, zugeschlagen. Rikuhei Nabesaka verstärkt die Defensive.

Nabesaka war in Erndtebrück gesetzt

Der gelernte Rechtsverteidiger, der auch im Abwehrzentrum auflaufen kann, war in der zurückliegenden Spielzeit bei den Erndtebrückern absolut gesetzt. Leidglich eine der 34 Partien verpasste der 23-Jährige, stand ansonsten immer in der Anfangsformation.

Seine fußballerische Ausbildung genoss Nabesaka in seinem Heimatland Japan an der Hannan High School in Osaka und anschließend an der Sportuniverstität Osaka Kyoiku. Anschließend folgte der Wechsel nach Erndtebrück.

„Er wohnt bereits in der Region und passt hervorragend in unser Anforderungsprofil“, erklärte Siegens sportlicher Leiter Ottmar Griffel in einer Pressemitteilung die weiteren Gründe für die Verpflichtung.

Nabesaka trifft auf Teamkollege Schardt

Bei den Sportfreunden läuft Nabesaka künftig unter Ex-Profi Patrick Helmes auf. Er ist bereits der achte Neuzugang für die kommende Saison. Auch beim TuS Erndtebrück bediente sich Siegen bereits. Stürmer Lars Schardt kommt ebenfalls vom Absteiger.

Dazu wechseln mit Arthur Tomas, Mats-Lukas Scheld, Daniel Waldrich und Julian Bibelka gleich vier Spieler vom Nachbarn 1. FC Kaan-Marienborn, der die Mannschaft aus der Regionalliga West zurückzog, ins Leimbachstadion. Die weiteren Neuzugänge sind Maximilian Kraft (TSV Weißtal) und Marvin Hartmann (TSV Steinbach II).