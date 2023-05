TuS Bövinghausen: Nächster Kracher kommt! 299-maliger Drittliga-Profi unterschreibt

Der TuS Bövinghausen macht ernst! Die Dortmunder wollen in der nächsten Saison so richtig angreifen und präsentieren den nächsten Kracher-Transfer.

Erst zu Wochenbeginn hatte der TuS Bövinghausen mit der Verpflichtung von Jeron Al-Hazaimeh, der in der vergangenen Saison beim Regionalligisten Wuppertaler SV spielte, für Aufsehen gesorgt.

"Wir haben mit Jeron einen Königstransfer unter Dach und Fach gebracht. Jeron ist sowohl menschlich als auch sportlich ein absoluter Glücksfall. Gemeinsam werden wir nächste Saison versuchen ein großes Ziel zu realisieren", sagte der 42-jährige TuS-Trainer Christian Knappmann gegenüber RevierSport. Er verdeutlichte noch einmal die Ziele für 2023/2024: "Für die nächste Saison werden weitere Top-Transfers folgen. Denn wir wollen wieder angreifen und oben mitspielen!

Gesagt, getan: Denn nach dem Königstransfer ist vor dem nächsten Königstransfer. Denn nach dem 162-maligen Drittliga-Profi Al-Hazaimeh präsentierte TuS Bövinghausen am Mittwochabend (17. Mai 2023) auch Marcus Piossek. Dieser überbietet Al-Hazaimeh locker, was die Drittliga-Einsätze angeht.

Der Noch-Spieler des SV Meppen kommt auf satte 299 Begegnungen in der 3. Liga. Der Offensivspieler erzielte auch 46 Tore und bereitete 35 weitere Treffer in der dritthöchsten deutschen Fußball-Spielklasse vor. In der laufenden Spielzeit kommt der 33-Jährige auf elf Partien im Trikot des SV Meppen.

"Marcus Piossek ist ein absoluter Top-Transfer! Ich habe selbst mit ihm zusammengespielt und durfte mich von seinen außergewöhnlichen fußballerischen Fähigkeiten hautnah überzeugen. 'Pio' wird uns enorm weiterhelfen, weil er sowohl sportlich als auch menschlich über jeden Zweifel erhaben ist. Wir freuen uns sehr, dass der Verein diese Verpflichtung realisieren konnte", erzählt Knappmann gegenüber RS.

Noch im Winter scheiterte ein Piossek-Wechsel, der in Meppen seit längerer Zeit nicht mehr zum Zug kommt, zum West-Regionalligisten 1. FC Bocholt - RevierSport berichtete. Nun wird er ab dem 1. Juli 2023 in der Oberliga Westfalen für den TuS Bövinghausen auflaufen.

Marcus Piossek in Zahlen:

2. Liga: 9 Spiele, 2 Tore, keine Vorlage

3. Liga: 299 Spiele, 46 Tore, 35 Vorlagen

Regionalliga: 41 Spiele, 9 Tore, 3 Vorlagen

Oberliga: 1 Spiel, 2 Tore, keine Vorlage

Bisherige Vereine: Borussia Dortmund II, Rot Weiss Ahlen, Karlsruher SC, VfL Osnabrück, Preußen Münster, 1. FC Kaiserslautern, SC Paderborn, Sportfreunde Lotte, SV Meppen.