TuS Bövinghausen: Königstransfer! 162-maliger Drittligaspieler kommt

Beim TuS Bövinghausen ist in den letzten Wochen und Tagen einiges los. Und es geht spannend weiter. Die Dortmunder präsentierten einen Top-Transfer.

Vor wenigen Wochen hatte Christian Knappmann als Trainer des TuS Bövinghausen übernommen und sollte die Mannschaft in die Regionalliga führen. Doch das wird dem Klub wohl nicht mehr gelingen.

"Die Mannschaft ist tot! Da kann uns zu diesem Zeitpunkt eigentlich kein Trainer mehr helfen. Wir haben wohl zu spät reagiert. Wir werden nächstes Jahr wieder angreifen", betont Ajan Dzaferoski gegenüber RevierSport.

Was der Bövinghausen-Boss, der noch vor der 2:3-Pleite am Wochenende in Vreden drei Spieler vor die Tür setzte, meint, beweist die jüngste Neu-Verpflichtung.

Jeron Al-Hazaimeh hat einen Vertrag beim TuS Bövinghausen unterschrieben. Der 31-jährige Ex-Profi soll in Zukunft der neue Abwehrchef der Knappmann-Mannschaft sein. Der Trainer ist sehr glücklich, dass Hazaimeh, der noch beim Wuppertaler SV unter Vertrag steht, ab dem 1. Juli für Bövinghausen aufläuft.

Für die nächste Saison werden weitere Top-Transfers folgen. Denn wir wollen wieder angreifen und oben mitspielen! Christian Knappmann

Innenverteidiger Al-Hazaimeh bestritt in der abgelaufenen Regionalliga-West-Serie neun Begegnungen für den WSV. Insgesamt kommt er auf 128 Einsätze in der 4. Liga. In der 3. Liga kommt Al-Hazaimeh für Klubs wie Sportfreunde Lotte, SV Meppen und Preußen Münster auf 162 Begegnungen. Demnächst werden dann Spiele in der Oberliga Westfalen dazukommen.

"Wir haben mit Jeron einen Königstransfer unter Dach und Fach gebracht. Jeron ist sowohl menschlich als auch sportlich ein absoluter Glücksfall. Gemeinsam werden wir nächste Saison versuchen ein großes Ziel zu realisieren", sagt der 42-jährige Knappmann gegenüber RS. Er verdeutlicht nochmal die Ziele: "Für die nächste Saison werden weitere Top-Transfers folgen. Denn wir wollen wieder angreifen und oben mitspielen!"

Zwei Spieltage vor Schluss liegt Bövinghausen sechs Punkte und zehn Tore hinter Aufstiegsplatz zwei, den der SC Paderborn II innehat, zurück. Bei aller Power, die Knappmann in sich hat, und dem Optimismus, den er versprüht, glaubt auch der dreifache Regionalliga-West-Torschützenkönig nicht mehr an einen Aufstieg in dieser Saison.

Knappmann: "In den letzten Spielen werden wir versuchen die optimale Punktausbeute einzufahren. Die Priorität besitzt allerdings das Kreis-Pokalfinale am Donnerstag gegen den ASC 09 Dortmund."