Mittelrheinliga: Wechsel zum Konkurrenten - Bonner SC schmeißt Torwart raus

In der Mittelrheinliga wechselt der Torwart Ron Meyer von einem Regionalliga-Aufstiegsaspiranten zum anderen. Das sorgt für Trubel.

Torwart Ron Meyer wird in der kommenden Saison nicht mehr für den Bonner SC spielen. Er wechselt zum Ligakonkurrenten FC Wegberg-Beeck. Die kämpfen beide in einer Liga um den Aufstieg, daher gab es nun die Freistellung des Keepers.

Meyer soll in der neuen Spielzeit Nachfolger von Stefan Zabel werden, der Wegberg-Beeck nach zehn Jahren verlassen wird. "Ron ist genau der Typ Torhüter, den wir gesucht haben. Wir sind entsprechend glücklich über seine Vertragsunterschrift. Ein Dank gilt an dieser Stelle Benjamin Lowens von Lowens Sport für die sehr positiven und außergewöhnlichen Gespräche“, betonte Friedel Henßen, Sportlicher Leiter in Beeck.

Und der Torwart erklärte: "Die Verantwortlichen in Beeck haben mir vom ersten Gespräch an ein sehr positives Gefühl gegeben. Mit der Art, wie im Verein gearbeitet wird, kann ich mich voll identifizieren. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe ab 1. Juli. Dann hoffentlich in der Regionalliga."

Und damit sind wir beim Problem des Bonner SC. Wegberg-Beeck kämpft als Tabellenzweiter in der Mittelrheinliga nicht alleine um den Aufstieg. Spitzenreiter ist der FC Hennes und auch der Bonner SC, von dem Meyer nach Wegberg wechselt, hat noch theoretische Chancen.

Sechs Spieltage vor Saisonende liegt Bonn sieben Zähler hinter Hennef. Und der BSC möchte die letzten Partien nur mit Akteuren bestreiten, wo man denkt, dass sie bis zur letzten Sekunde bei der Sache sind.

In der entscheidenden Phase der Saison brauchen wir nur Spieler, die 100 Prozent mit den Gedanken und ihrer Einstellung bei der Sache sind Daniel Zillken

Daher wurde Meyer ab sofort freigestellt, wie der Bonner SC mitteilte. In der Mitteilung heißt es, dass nach der Bekanntgabe des Transfers zum Ligakonkurrenten FC Wegberg-Beeck in Verbindung mit einem veröffentlichten Zitat von Ron Meyer das Vertrauensverhältnis zwischen beiden Parteien zerstört sei.

„Ich habe Ron über die Situation informiert. In der entscheidenden Phase der Saison brauchen wir nur Spieler, die 100 Prozent mit den Gedanken und ihrer Einstellung bei der Sache sind. Wir konzentrieren uns ab sofort wieder auf unser Tagesgeschäft und das Heimspiel am kommenden Freitag gegen den FC BW Friesdorf“, sagt BSC-Sportdirektor Daniel Zillken.