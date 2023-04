Oberliga Westfalen: Bövinghausen-Bombe! Knappmann kommt

Der TuS Bövinghausen geht mit einem neuen Cheftrainer in die entscheidende Phase der Saison. Der neue Mann wurde am Montagabend vorgestellt.

Ajan Dzaferoski, Boss des TuS Bövinghausen, kündigte nach der 3:7-Blamage gegen Finnentrop/Bamenohl noch für diese Woche einen neuen Cheftrainer an.

Denn Kevin Großkreutz war bislang als Spielertrainer verantwortlich. Doch nach seiner Roten Karte am Wochenende wurde er von diesem Amt entbunden. Der neue Trainer soll den TuS Bövinghausen schon am Donnerstag (6. April, 19 Uhr) im Auswärtsspiel beim Delbrücker SC wieder in die Spur führen.

Und der neue Cheftrainer heißt: Christian Knappmann! "Wir haben uns für 'Knappi' entschieden. Er ist ein positiv verrückter Typ, der in dieser Phase zur Mannschaft passt. Wir glauben fest daran, dass Christian Knappmann mit uns in die Regionalliga West aufsteigen wird", erklärt Dzaferoski gegenüber RevierSport.

Der 42-jährige Knappmann war seit dem 1. Dezember 2022 Trainer des FC Kray in der Oberliga Niederrhein. Der Ex-Profi wollte die Essener nach dem eigentlich schon feststehenden Abstieg in die Landesliga, in der kommenden Saison zurück in die Oberliga führen.

Der dreimalige Regionalliga-West-Torschützenkönig Christian Knappmann arbeitete als Cheftrainer bislang beim SC Westfalia Herne, DJK Blau-Weiß Mintard, FC Kray und ab sofort TuS Bövinghausen.

Nun sein neuer Auftrag, der da lautet: den TuS Bövinghausen um Weltmeister Großkreutz, der den Verein am Saisonende in Richtung Wacker Obercastrop verlassen wird, in die Regionalliga West führen.

Dzaferoski: "Wir hatten so eine gute Ausgangssituation und haben diese immer noch nicht gänzlich verspielt. Wir wollen mit einem neuen Trainer noch einmal angreifen und unseren Regionalliga-Traum verwirklichen."