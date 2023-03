SV Westfalia Rhynern - Kaminski: "Verlieren ist kein alltägliches Gefühl für uns"

Bei der SpVgg Vreden musste der SV Westfalia Rhynern die erste Niederlage seit langem hinnehmen. Gegen die U23 des SCP Paderborn will das Team ein anderes Gesicht zeigen.

Im Kampf um die Aufstiegsplätze in der Oberliga Westfalen geht es eng zu. Mit dem TuS Bövinghausen, der U23 des SC Paderborn, dem FC Gütersloh und dem SV Westfalia Rhynern gibt es gleich vier Bewerber für die begehrten beiden Regionalliga-Tickets.

Eins davon möchte sich am Saisonende die Westfalia aus Hamm sichern. Wenn die Mannschaft von Michael Kaminski am Mittwoch (19:30, RS Liveticker) den direkten Konkurrenten SC Paderborn empfängt, gilt es, die 0:4-Niederlage am Wochenende gegen die SpVgg Vreden vergessen zu machen, um den Anschluss an die Spitze zu behalten.

Auf die Niederlage in Vreden blickt Kaminski nur ungern zurück. "Es ist für uns kein alltägliches Gefühl zu verlieren. Wir haben Sonntag unglaublich viel falsch gemacht, ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum. Heute vor dem Abschlusstraining haben wir eine Videoanalyse und werden das knallhart aufarbeiten", berichtet er, in der Hoffnung, die Fehlerquellen bis zum Paderborn-Spiel ausmerzen zu können.

Denn mit der U23 des SC Paderborn kommt ein ambitioniertes Oberliga-Team in den Westfalia-Sportpark. Die Blau-Schwarzen stehen derzeit mit einer absolvierten Partie und nur drei Punkten weniger hinter Westfalia Rhynern auf Platz fünf, ergo: Sie könnten die Hammer mit einem Sieg vom dritten Tabellenplatz verdrängen, der derzeit zum Aufstieg in die Regionalliga berechtigen würde. Im Gegenzug könnte Kaminskis Team sich mit einem Sieg gegen den SCP ein wenig Luft verschaffen.

Der Rhynern-Coach erwartet eine "junge, hungrige und gut ausgebildete" Paderborner Mannschaft, ist aber zuversichtlich, dass sein Team dem gewachsenen ist. "Die Jungs haben es in der Saison bis jetzt eigentlich gut gemacht, am Sonntag hatten wir einen rabenschwarzen Tag. Gegen den SCP wollen wir aber wieder ein anderes Gesicht zeigen", kündigt er an.

Darauf festlegen, dass seine Mannschaft am Ende zu den zwei glücklichen Aufsteigern zählen wird, will Kaminski sich aber nicht. "Die Liga ist unheimlich ausgeglichen, ich denke nicht, dass vor Mai eine Entscheidung fällt. Ich glaube, dass der Verein die Regionalliga-Lizenz auch noch nicht beantragt hat. Das wird sich wohl in den nächsten zwei, drei Spielen entscheiden. Derzeit sieht es aber gut aus."