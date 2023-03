Oberliga Niederrhein: ETB-Stürmer Noel Futkeu auf Rekordjagd? So weit ist die Bestmarke entfernt

In der Oberliga Niederrhein trifft Noel Futkeu vom ETB Schwarz-Weiß Essen zurzeit beinahe nach Belieben. So weit ist der 20-Jährige noch vom Torrekord entfernt.

Ein wenig Anlaufzeit brauchte Noel Futkeu beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Zwei Treffer erzielte der 20 Jahre alte Stürmer in den ersten sechs Spielen für den Oberligisten - doch danach explodierte seine Torquote.

Inzwischen war Futkeu 28 Mal in 27 Einsätzen erfolgreich, dazu kommen sieben Vorlagen. An den letzten zwölf Spieltagen blieb er nur einmal ohne Treffer, neun Tore erzielte er allein in den letzten fünf Partien. Es sind herausragende Werte, mit denen das frühere Talent von Rot-Weiss Essen Begehrlichkeiten bei zahlreichen Vereinen weckt - und die womöglich sogar zum neuen Tor-Rekord in der Oberliga Niederrhein führen könnten.

Den hält seit vergangener Saison Marcel Platzek. Er schoss den 1. FC Bocholt mit 39 Treffern in 32 Spielen zum Aufstieg - und hatte es dabei vielleicht sogar noch etwas schwerer.

Denn aufgrund der Corona-Nachwirkungen wurde die letzte Spielzeit in Haupt- und Meisterrunde unterteilt. In der ersten Saisonphase traf Platzek 31 Mal in 22 Partien. In der Meisterrunde, wo die Bocholter gegen die Teams der ersten zehn Tabellenplätze und nicht mehr gegen Abstiegskandidaten spielten, legte der 32-Jährige acht Treffer aus zehn Begegnungen nach.

Insgesamt ergibt das eine Quote von 1,26 Toren pro Spiel. Um diesen Wert zu erreichen, müsste sich Futkeu schon noch gewaltig strecken (1,04). Geht es allein nach der Anzahl der Tore, hat das ETB-Juwel aber realistische Chancen, Platzek zu überflügeln - denn er bekommt schlichtweg mehr Spielzeit dafür. Die laufende Runde geht schließlich über 42 Spieltage, sodass Futkeu noch zwölf Partien Zeit hat, Platzeks 39 Tore zu überbieten.

Was nicht vergessen werden sollte: Auch Oguz Ayan vom TSV Meerbusch spielt eine vortreffliche Saison. Der 27-Jährige traf 24 Mal und benötigte dafür 27 Einsätze.

Mit seinen Leistungen würde er sich in vielen anderen Oberliga-Saison wohl zum Torschützenkönig krönen, wie die Übersicht über die besten Schützen seit der Neuaufstellung der Liga zur Saison 2012/13 zeigt:

2021/22: Marcel Platzek, 1. FC Bocholt - 39 Tore*

2020/21: Robin Hömig, Sportfreunde Baumberg - 10 Tore**

2019/20: Shun Terada, SV Straelen - 20 Tore**

2018/19: Robin Hömig, Sportfreunde Baumberg - 28 Tore

2017/18: Marvin Ellmann, ETB SW Essen - 31 Tore

2016/17: Robin Hömig, Sportfreunde Baumberg - 26 Tore

2015/16: Philipp Goris, 1. FC Bocholt - 20 Tore

2014/15: Philipp Goris, Rot-Weiß Oberhausen - 23 Tore

2013/14: Kevin Dauser, TuS Bösinghoven - 30 Tore

2012/13: Issa Issa, KFC Uerdingen - 30 Tore

*zusammengerechnet in Haupt- und Aufstiegsrunde

** die Saisons 2019/20 und 2020/21 wurden aufgrund der Corona-Pandemie nach 23 bzw. elf Spieltagen abgebrochen