ETB SW Essen: 25 Spiele, 25 Tore, furioser Futkeu! Das sagt der Berater

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach einem 7:0-Erfolg folgte ein 5:0-Sieg. Und Noel Futkeu schoss in diesen zwei Partien gleich fünf Treffer.

25 Spiele, 25 Treffer! Noel Futkeu befindet sich aktuell in einer Top-Verfassung. Das kann man auch über den ETB Schwarz-Weiß Essen sagen. Denn die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld fuhr in den letzten beiden Spielen in Cronenberg (7:0) und gegen Sonsbeck (5:0) zwei Kantersiege ein.

Und trotzdem: Aufgrund des verpatzten Starts ins Jahr 2023 - der ETB kassierter drei Niederlagen in Folge - und einem nunmehr Zwölf-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer SSVg Velbert wird der Regionalliga-Zug wohl ohne die Schwarz-Weißen abfahren. Die Velberter haben ihr Regionalliga-Ticket gefühlt schon in der Tasche und müssen dieses nur noch einlösen.

Auch aufgrund dieser Situation sieht alles nach einem Futkeu-Abgang im Sommer vom Uhlenkrug aus. "Ja, es sieht nach einem Abschied aus", verrät Andreas Winkler, Futkeus Berater, am Montag - 6. März - gegenüber RevierSport.

Der 20-Jährige hätte den ETB nach RevierSport-Informationen schon im Winter verlassen können. Doch die Schwarz-Weißen verzichteten auf eine fünfstellige Ablösesumme und setzen einem Futkeu-Abgang in der letzten Transferperiode einen Riegel vor.

"Das Telefon stand im Dezember, Januar nicht still. Da haben sich natürlich viele Vereine gemeldet. Und zuletzt waren Vereine dabei, mit denen ich nicht gerechnet habe. Mal schauen, was in dieser Woche nach Noels toller Vorstellung gegen Sonsbeck passiert", sagt Winkler mit einem Augenzwinkern.

Die Liste der Interessenten ist lang: Borussia Mönchengladbach II, Fortuna Düsseldorf II, FC Schalke 04 II, Wuppertaler SV, Alemannia Aachen, SSVg Velbert und Fortuna Köln sind nach unseren Infos stark an den Diensten des ETB-Torjägers interessiert.

Denn eigentlich, das verriet der ehemalige RWE-Nachwuchschef Winkler gegenüber dieser Redaktion, hat sich ein Verein, bei dem Futkeu ab dem 1. Juli 2023 spielen soll, herauskristallisiert. "Doch in den letzten zwei Wochen gab es noch einmal eine Überraschung. Mal schauen, wohin Noels Weg schließlich führen wird. Er ist mit seinen 20 Jahren auf jeden Fall ein hochinteressanter Spieler für fast alle U23-Mannschaften", betont Winkler.