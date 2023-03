Oberligist SpVg Schonnebeck gewann am Freitagabend überraschend beim Tabellenzweiten VfB Hilden mit 1:0 (1:0). Trainer Dirk Tönnies war stolz.

"Wir müssen Punkte, Punkte, Punkte sammeln, um schnellstmöglich da unten raus zu kommen", erklärte Dirk Tönnies, Coach der SpVg Schonnebeck, nach der 1:3-Derbyniederlage gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen am vergangenen Sonntag.

Gesagt, getan. Seine Mannschaft schien sich die Worte des Trainer-Urgesteins zu Herzen genommen zu haben, denn nur fünf Tage nach dem ETB-Spiel feierten die Schwalben einen 1:0-Überraschungscoup beim Tabellenzweiten VfB Hilden.

Offensivspieler Calvin Küper erzielte in der 43. Minute das Tor des Abends. Diesen Treffer hatte der beste Torschütze der Spielvereinigung – zehn Saisontore – selbst eingeleitet. "Wir hatten eine gute Umschaltaktion über Calvin Küper, der den Ball zu Luca Nikolai gespielt hat. Dann hat Luca zurückgespielt und Calvin, der nachgerückt war, konnte den Ball ins Tor einschieben", freute sich Tönnies über den Spielzug, der zum entscheidenden Treffer führte.

Nach dem Seitenwechsel wollte Hilden mit aller Macht die erste Heimniederlage seit über einem halben Jahr (September 2022) verhindern und warf alles in die Waagschale. Doch der Essener Oberligist vom Schetters Busch verteidigte mit viel Leidenschaft und brachte so das knappe Ergebnis über die Distanz.

Wir hatten einen überragenden Lukas Lingk im Tor und das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite. Riesen-Kompliment an die Truppe! Ich bin mächtig stolz auf die Mannschaft. Wir haben überragend gegen den Ball gearbeitet und uns in alles reingeschmissen. Dirk Tönnies.

Coach Tönnies war voll des Lobes nach dem Abpfiff: "Das Spiel war von der Taktik geprägt. Ab der 60., 65. Minute hat Hilden das Heft in die Hand genommen. Da hatten wir schlicht zu wenig Entlastung. Wir hatten einen überragenden Lukas Lingk im Tor und das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite. Riesen-Kompliment an die Truppe! Ich bin mächtig stolz auf die Mannschaft. Wir haben überragend gegen den Ball gearbeitet und uns in alles reingeschmissen. Für uns war der Sieg immens wichtig, damit wir den Abstand nach unten vergrößern."

Bereits am Mittwochabend (22. März, 19.30 Uhr) geht es für die SpVg Schonnebeck in einer Englischen Woche mit dem Heimspiel gegen TuRU Düsseldorf weiter. Dann möchte die Tönnies-Elf den Schwung aus dem Hilden-Spiel mitnehmen und den zweiten Dreier in Serie einfahren.