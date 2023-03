Die SSVg Velbert hat die Tabellenführung in der Oberliga Niederrhein am Freitagabend ausgebaut. Verfolger VfB Hilden patzte.

Die SSVg Velbert ist wieder auf der Siegerstraße. Nach dem 0:0 gegen die SF Baumberg vergangene Woche, setzte sich die Mannschaft von Dimitrios Papas am Freitagabend mit 4:0 gegen den SC Union Nettetal durch.

Der Tabellenführer der Oberliga Niederrhein nahm wie erwartet von Beginn an das Heft in die Hand und ging bereits nach zehn Minuten durch Robin Hilger in Führung. Nach einer geklärten Ecke landete der Ball wieder im Zentrum beim Angreifer, der mustergültig ins lange Eck einnickte. Kurz darauf schob Hilger sehenswert per Hacke ein, stand dabei aber im Abseits.

Die SSVg Velbert blieb trotz eines Pfostentreffers der Gäste von Leonard Lekaj per Freistoß spielbestimmend. In der 28. Minute folgte der Lohn: Max Machtemes traf nach Vorlage von Ismael Remmo erst den Pfosten, dann zum 2:0 ins Tor. Die Hausherren blieben in Spiellaune. Nach einem Konter wie aus dem Lehrbuch erhöhte Manuel Schiebener auf Vorlage von Cellou Diallo auf 3:0 (43.) – der Halbzeitstand.

Die Velberter hatten in der zweiten Hälfte leichtes Spiel, erst recht nachdem Pascal Schellhammer nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz musste (58.). Hilger traf noch einmal den Pfosten, Hinata Gonda zum 4:0 das Tor (79.).

Für die SSVg Velbert blieb es beim ungefährdeten achten Spiel ohne Niederlage in Serie. Mehr noch. Der 4:0-Sieg erhöhte den Vorsprung auf Verfolger VfB Hilden auf stolze elf Punkte.

VfB Hilden – Schonnebeck 0:1

An dem Vorsprung wird sich am 29. Spieltag auch nichts mehr ändern, denn der VfB Hilden patzte zeitgleich zu Hause gegen die SpVg Schonnebeck.

Calvin Küper brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (45.). Es würde das letzte Tor der Partie bleiben.