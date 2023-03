Oberliga Niederrhein: Hamborn-Kapitän Kevin Krystofiak: „Sind abgeklärter als in der Hinrunde“

Die Sportfreunde Hamborn holten beim 1. FC Monheim einen wichtigen Sieg in der Oberliga Niederrhein. Monheim fiel hingegen auf einen Abstiegsplatz zurück.

Die Sportfreunde Hamborn 07 konnten am 27. Spieltag der Oberliga Niederrhein einen wichtigen Auswärtssieg landen. Beim direkten Konkurrenten 1. FC Monheim siegte das Team von Julian Berg vor 240 Zuschauern im Rheinstadion mit 3:1 (1:1).

Damit katapultierten sich die Duisburger auf den elften Rang und schoben sich noch ein Stück weiter weg von der gefährlichen Zone. Besonders erfreut zeigte sich Kevin Krystofiak nach den 90 Minuten.

„Bis zur Halbzeit standen die Chancen 50 zu 50, doch wir haben uns im Laufe der Saison entwickelt. In der Hinrunde hätten wir hier keine drei Zähler mitgenommen“, sah der Kapitän der Sportfreunde den wachsenden Zusammenhalt und das Mannschaftsgefüge als Grundlage für die starke Serie in der Rückrunde.

„Es war ein absolut verdienter Sieg, da wir zwanzig starke Minuten in Hälfte zwei hatten. Jetzt müssen wir nur zuhause mal nachlegen“, blickte Krystofiak direkt auf das anstehende Heimspiel gegen den FC Kray (Sonntag, 12. März um 15 Uhr, Im Holtkamp). „Die Auswärtsserie konnten wir halten, jetzt wollen wir auch mal wieder vor heimischem Publikum dreifach punkten“, gab der 30-jährige Mittelfeldspieler ein klares Ziel vor.

Monheim: Altin - Antonaci, Kassunga (68. Mucic), Kosmala, Spinrath (88. Filipovic) - Gümüs, Lippold, Tekadiomona, Klefisch, Schikowski (80. Haj-Yahya) - Schnadt. Altin - Antonaci, Kassunga (68. Mucic), Kosmala, Spinrath (88. Filipovic) - Gümüs, Lippold, Tekadiomona, Klefisch, Schikowski (80. Haj-Yahya) - Schnadt. Hamborn: Delker - El Moumen (70. de Stefano), Roth, Bayram, Bennmann - Diallo (90. Ergün), Mastrolonardo, Schaar (81. Ufer), Krystofiak, Bode (82. Bock) - Menke. Tore: 0:1 Menke (8.), 1:1 Spinrath (15.), 1:2 de Stefano (78.), 1:3 Ufer (90.). Schiedsrichterin: Jennifer Groß Weege (Bocholt). Zuschauer: 240.

Ganz ungewohnt scheint die aktuelle Situation für den 1. FC Monheim zu sein. Das Team von Dennis Ruess belegt nach der Pleite erstmals einen Abstiegsrang. Der Trainer war bedient: „Wenn die Sachen nicht so laufen, dann endet ein Spiel wieder so wie dieses Mal. Ob das jetzt verdient war oder nicht, ist zweitrangig. Wir haben nach dem frühen 0:1 eine gute Reaktion gezeigt, doch am Ende eines intensiven Spiels waren es wieder zwei individuelle Fehler, die zur Niederlage führten“, analysierte Ruess die neuerliche Niederlage.

„Das ist einfach zu wenig für den Aufwand, den wir betreiben. Es zieht sich durch die gesamte Saison“, sucht Ruess jetzt möglichst schnell einen Ausweg aus der Misere.

Das dürfte bei Germania Ratingen nicht leichter werden (ebenfalls Sonntag, 12. März, 15 Uhr). Die Hasenpflug-Elf rangiert in der Spitzengruppe. Monheim muss langsam punkten. Für Hamborn hat sich die Situation nach dem Sieg etwas entspannt, wenngleich die Saison noch lang ist.