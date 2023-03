Oberliga Westfalen: 1:2 gegen Schermbeck – Bövinghausen kassiert Rückschlag

Der 21. Spieltag der Oberliga Westfalen startet mit einer Überraschung: Spitzenreiter TuS Bövinghausen verliert zu Hause gegen den SV Schermbeck.

Tabellenführer TuS Bövinghausen musste im einzigen Samstagspiel der Oberliga Westfalen eine Heimniederlage hinnehmen. Die Dortmunder unterlagen dem SV Schermbeck nicht unverdient mit 1:2 und mussten zum Start in den 21. Spieltag einen Rückschlag im Rennen um den Regionalliga-Aufstieg hinnehmen.

Bereits in der ersten Halbzeit hatten sich die Gäste als harter Brocken erwiesen. Nach knapp einer halben Stunde schlug dann Schermbeck auch als erstes zu. Und das unter gütiger Mithilfe der Gastgeber: Bövinghausen-Schlussmann Joshua Mroß spielte einen Ball unbedrängt in die Füße von Tolga Özdemir, der den Pechvogel nach einem Lauf über dreißig Meter überwand – 0:1!

Nach dem Gegentreffer mussten sich die Hausherren aber nur einmal kurz schütteln, da stand es schon 1:1: Eine Hereingabe von der linken Seite nickte Schermbeck-Verteidiger Marius Lackmann an Torwart Cedric Drobe vorbei ins eigene Netz (30.). trotzdem blieb Schermbeck das gefährlichere Team, Özdemir vergab jedoch gleich zwei vielversprechende Chancen gegen Mroß. So ging es mit einem 1:1 in die Kabinen.

Der zweite Durchgang begann wieder verhalten, ab der 60. Minute nahm das Spiel dann richtig Fahrt auf. Doch Bosnjak zielte für Bövinghausen vorbei und verpasste später eine Hereingabe (61., 69.), auf der anderen Seite wurde Özdemir wieder geblockt (62., 63.). Und so brachte am Ende ein Standard die Entscheidung.

Malte Grumann war es, der in der 75. Minute am besten einlief und die Ecke von Timur Karagülmez per Kopf ins Netz bugsierte – die erneute Führung der Schermbecker, die diese auch nicht mehr hergaben. Das letzte Aufbäumen der Bövinghäuser brachte keine echte Gefahr mehr.

Der Tabellenführer ließ also Punkte liegen und kann seinen Platz an der Sonne bereits am Sonntag verlieren. Dem Zweiten Preußen Münster II reicht im Auswärtsspiel beim ASC Dortmund (16 Uhr) ein Zähler, um die Tabellenspitze zu erobern.