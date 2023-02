Oberligist SpVg Schonnebeck hat den ersten Sommer-Transfer unter Dach und Fach gebracht und lässt mit der Verpflichtung von Yannick Geisler aufhorchen.

Bei der SpVg Schonnebeck laufen die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren. Am Dienstagabend hat der Essener Oberligist seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit vorgestellt.

Vom Liga-Konkurrenten und Tabellenführer SSVg Velbert wechselt mit Yannick Geisler ein erfahrener Mittelfeldspieler an den Schetters Busch. Der 28-Jährige kam in dieser Saison beim Regionalliga-Anwärter 18-Mal zum Einsatz und gehört zum Stammpersonal von Cheftrainer Dimitrios Pappas.

In zehn der vergangenen elf Liga-Partien stand er in der Startelf – so auch beim 4:0-Erfolg über Schonnebeck am vergangenen Freitag. Für den Essener Verein ist dieser Transfer ein Coup, denn Geisler stellte bislang nicht nur seine Qualitäten in der Oberliga unter Beweis.

In seiner Karriere absolvierte der zentrale Mittelfeldmann, der seine Stärken in der Defensive hat, insgesamt 158 Partien (vier Tore, neun Vorlagen) in der Regionalliga West. Er spielte für die Sportfreunde Siegen, Wattenscheid 09, den SC Wiedenbrück, SC Verl und Wuppertaler SV.

Ich bin fest davon überzeugt, dass er unser Team aufgrund seiner Fähigkeiten auf und neben dem Platz verbessern wird und er sich in der Sommervorbereitung schnell in die Mannschaft integrieren wird. Christian Leben

Schonnebecks Sportchef Christian Leben bestätigte den Transfer: "Wir freuen uns sehr mit Yannick einen Spieler verpflichtet zu haben, der trotz seiner langjährigen Erfahrung in der Regionalliga West und seiner derzeitigen Position als Stammspieler beim aktuellen Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein, Lust auf die kommenden Aufgaben in Schonnebeck hat. Yannick hat sich in der Winterpause der Saison 2019/2020 bereits einige Wochen bei uns fit gehalten und ist seitdem Dirks (Trainer Dirk Tönnies Anm. d. Red.) absoluter Wunschspieler. Umso mehr freut es uns, dass die Verpflichtung endlich geklappt hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass er unser Team aufgrund seiner Fähigkeiten auf und neben dem Platz verbessern wird und er sich in der Sommervorbereitung schnell in die Mannschaft integrieren wird."

Den fußballerischen Feinschliff erhielt Yannick Geisler an der Essener Hafenstraße. 2011 wechselte der 1,78-Meter-Mann in die U19 von Rot-Weiss Essen und bestritt zwei Jahre später sein erstes und einziges Regionalliga-Spiel im RWE-Trikot – am 38. Spieltag gegen die Sportfreunde Siegen (1:0) über 90 Minuten. Nur wenige Wochen später folgte der Wechsel nach Siegen.

Ab dem Sommer 2023 wird Geisler dann das Trikot der SpVg Schonnebeck tragen. Mit seiner Erfahrung und Klasse soll der gebürtige Essener bald die Geschicke im Team von Cheftrainer Dirk Tönnies leiten. Die Schwalben stehen nach 24 Partien auf dem zehnten Tabellenplatz und haben fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang.