Oberliga Niederrhein: Vier Mal Rot in Meerbusch - „viel Fantasie vom Schiri“

Der MSV Düsseldorf verliert mit 1:2 beim TSV Meerbusch. Drei Gäste und ein Spieler des TSV fliegen vom Platz. Mohamed El Mimouni sieht viel Fantasie, zeigt aber auch Verständnis.

Der MSV Düsseldorf war am 23. Spieltag der Oberliga Niederrhein zu Gast beim TSV Meerbusch. Am Ende gab es drei Tore, vier Platzverweise und eine bittere Niederlage für die Düsseldorfer.

Dabei fing es eigentlich so gut an für die Gäste. „Wir haben 1:0 geführt und nichts zugelassen außer Distanzschüsse“, erklärte MSV-Trainer Mohamed El Mimouni. King Manu brachte seine Mannschaft nach 16 Minuten in Führung. „In der zweiten Halbzeit verteidigen wir beim 1:1 nicht gut. Dann war es vom Gefühl ein 1:1-Spiel. Beide Teams standen sehr kompakt und haben nicht gut Fußball gespielt. Es war ein sehr hektisches Spiel.“

Doch die Düsseldorfer schwächten sich selbst. „Wir kriegen eine Rote Karte für King Manu, die eine klare Rote Karte war.“ Der Düsseldorfer war eigentlich der Gefoulte in der Situation. „Im Fallen hat er dann die Beine durchgestreckt, vor dem Schiri. Das ist natürlich sehr clever.“ Meerbusch nutzte die Überzahl aus. Oguz Ayan, der schon zum 1:1 traf, brachte Meerbusch in Führung (79.).

In den Schlussminuten ging es dann in Meerbusch drunter und drüber. Memlan Darwish flog auf Seiten der Gastgeber vom Platz (93.). Beim MSV sah Torwart Florian Ricken Gelb-Rot (93.), Max Nadidai musste mit Rot runter (95.).

„Zum Schluss war es dann viel Fantasie vom Schiri. Aber es ist halt normal, dass die Schiris, wenn sie beobachtet werden, auch sehr viele Fehler machen. Genau wie die Spieler auf dem Platz.“

Besonders Gelb-Rot gegen seinen Torwart sorgte bei El Mimouni für Verwunderung. „Ich habe noch nie gesehen, dass ein Torwart in der 93. Minute nach vorne möchte und der Linienrichter von außen, während wir den Ball haben und reinspielen wollen, komplett über das Feld läuft zum Schiedsrichter und signalisiert, dass der Torwart etwas gesagt hätte.“

„Ausschlaggebend war die erste Rote Karte von uns.“

Der Schiedsrichter reagierte und stellte Ricken, der zuvor bereits Gelb sah, vom Platz. „Ich weiß nicht, was der Torwart da sagen muss, damit er Gelb-Rot bekommt. Dadurch entsteht dann diese Unruhe“, erklärte der Coach, der sich auch eine längere Nachspielzeit gewünscht hätte. „Er hat fünf Minuten Nachspielzeit laufen lassen, hat aber in diesen fünf Minuten gefühlt 40 Fouls gepfiffen.“

Nachgeholt worden sei davon nichts. „So wie es dann leider ist, wenn die Schiris merken, dass sie die Kontrolle verlieren, dann pfeifen sie natürlich in der 95. Minute ab, damit sie schnell in die Kabine kommen. Aber das ist normal. Ausschlaggebend war die erste Rote Karte von uns.“

Damit muss der MSV vor dem wichtigen Duell mit dem VfB Homberg gleich drei gesperrte Spieler ersetzen. „Letzte Woche ist King Manu ausgefallen, diese Woche Koray Tepegöz. Aber es ist die ganze Saison so, dass wir immer irgendwen ersetzen müssen. So wie wir die letzten 22 Spiele immer Lösungen gefunden haben, werden wir es auch wieder machen“, kündigte El Mimouni an.

Das turbulente Spiel gegen Meerbusch wollte der Coach jedenfalls schnellstmöglich abschließen. „Es ist vorbei, wir konzentrieren uns auf Homberg und das ist natürlich ein Sechs-Punkte Spiel.“