Oberliga Westfalen: Schermbeck-Siegesserie hält an, Bövinghausens Vorsprung vergrößert

Der TuS Bövinghausen hat im Topspiel gegen Westfalia Rhynern bereits am Samstag vorgelegt. Einen Tag später patzt der erste Verfolger. Schermbeck siegt derweil weiter.

Dass der TuS Bövinghausen auch nach dem 14. Spieltag der Oberliga Westfalen weiterhin Tabellenführer bleibt, das stand bereits seit Samstagabend fest. Im Spitzenspiel bei Westfalia Rhynern setzte sich der Aufsteiger mit 2:0 durch und sicherte sich so einen Puffer von vier Punkten auf Rhynern.

Der SC Preußen Münster II hatte durch den Sieg der Bövinghausener ebenfalls vier Zähler Rückstand. Somit ging es beim SC Paderborn II nur darum, sich Luft nach unten zu verschaffen und den Aufstiegsplatz zwei zu sichern. Dafür erwischte das Team von Kieran Schulze Marmeling einen guten Start.

Deniz Bindemann, der in diesem Jahr bereits fünf Einsätze in der Regionalliga West sammelte, brachte Münster nach 20 Minuten in Führung. Doch per scheinbar verunglückter Flanke, die über Roman Schabbing hinweg ins Tor segelte, brachte Marlon Lakämper die Gastgeber zurück (36.). Der Siegtreffer sollte nicht mehr fallen. Somit vergrößert sich der Vorsprung des TuS Bövinghausen an der Spitze auf drei Punkte.

Gütersloh verspielt 2:0-Führung

In der Spitzengruppe hätte man vor der Saison eigentlich auch den FC Gütersloh erwartet. Doch nach einem schwachen Saisonstart jagt der FCG dem Feld hinterher. Zuletzt gab es nach drei Siegen in Folge mal wieder einen Rückschlag beim 0:1 gegen Eintracht Rheine. In dieser Woche sollte eine Antwort her - und zunächst sah alles gut aus. Tim Manstein brachte Gütersloh gegen die Sportfreunde Lotte vor der Pause in Führung (45.).

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Markus Esko (50.). Doch die Sportfreunde kamen durch Leon Schmidt noch einmal ran und blieben im Spiel (55.). In der Schlussphase traf Julian Frommann dann zum 2:2-Ausgleich (82.) Doch damit nicht genug: Das letzte Wort hatte Schmidt, der mit seinem zweiten Treffer sogar noch das 3:2 für die Sportfreunde Lotte erzielte (90.), und den dicken Patzer des FCG perfekt machte. Gütersloh verpasst die nächste Chance, den Abstand nach oben zu verkürzen. Lotte verschafft sich derweil Luft im Tabellenkeller.

Schermbeck mit fünf Siegen in Serie

Ein Team, das das Verlieren scheinbar verlernt hat, ist der SV Schermbeck. Bei der TSG Sprockhövel gab es für die Dortmunder den fünften Sieg in Serie. Zum siebten Mal in Folge blieb der SVS ungeschlagen. Tolga Özdemir traf in der ersten Halbzeit per Strafstoß (35.). Das sollte dem Team von Sleiman Salha reichen. Schermbeck setzt sich weiterhin im oberen Mittefeld fest, Sprockhövel bleibt auf Platz 16.

Auch die Nachbarn vom ASC Dortmund waren am 14. Spieltag erfolgreich und setzen sich im oberen Mittelfeld fest. Torgarant Maxi Podehl sorgte für die frühe Führung beim Delbrücker SC (18.). Kurz vor Schluss machte Lars Warschewski alles klar und sicherte den 2:0-Endstand (76.).