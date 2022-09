Oberliga Niederrhein: Tor-Wahnsinn in Schonnebeck, Kray schockt Ratingen, ETB Zweiter

Der 8. Spieltag in der Oberliga Niederrhein gehörte klar den Teams aus Essen. Schonnebeck und Kray feierten den Befreiungsschlag, ETB greift die Spitze an.

Der 8. Spieltag der Oberliga Niederrhein begann bereits am Samstag beim SC St. Tönis. Dort kam der KFC Uerdingen nicht über ein 2:2 hinaus. Die Chance also für Germania Ratingen an der Spitze wegzuziehen. Letztere hatten die Rechnung aber ohne den FC Kray gemacht. Schonnebeck gewinnt zu Hause spektakulär und ETB SW Essen schiebt sich dank eines späten Siegs auf Tabellenplatz zwei.

Germania Ratingen – FC Kray 1:2

Wenn man mit zwei Punkten aus sechs Spielen auswärts beim Tabellenzweiten antreten muss, dann sind die Rollen klar verteilt. So ging Germania Ratingen als klarer Favorit in die Partie gegen den FC Kray. Und zunächst ließ die Elf von Martin Hasenpflug auch nichts anbrennen. Es dauerte gerade einmal elf Minuten, da brachte Gianluca Silberbach den Gastgeber in Führung. Doch nach 0:8 Toren aus den letzten drei Partien wollten sich die Essener diesmal nicht so leicht geschlagen geben. In der zweiten Halbzeit stellte Boubakarry Fadika mit seinem dritten Saisontor tatsächlich auf 1:1. Und der FCK war noch nicht fertig. Joel Bema war nach 84 Minuten zur Stelle und schockte Germania Ratingen mit dem 2:1-Siegtreffer. Kray sendet ein Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller und sorgt gleichzeitig dafür, dass sich die SSVg Velbert an der Spitze weiter absetzt.

SpVg Schonnebeck – VfB Hilden 4:3

Ein Sieg und sechs Niederlagen auf dem Konto brachten die SpVg Schonnebeck an diesem Spieltag in eine ähnliche Situation wie den FC Kray. Gegen den VfB Hilden, die mit einem Sieg bis auf Platz zwei gerückt wären, rechnete wohl kaum einer mit den Schwalben. Doch ein Blitz-Doppelpack von Marwin Studtrucker stellte früh das Spiel auf den Kopf (5./7.). Pascal Weber brachte seinen VfB mit Saisontor Nummer sechs allerdings gleich wieder zurück in die Partie (9.). Und es ging munter weiter. Kevin Kehrmann erhöhte für Schonnebeck auf 3:1 (22.), ehe kurz darauf Talha Demir erneut den Anschluss herstellte (29.) und die völlig verrückte erste halbe Stunde mit fünf Toren perfekt machte.

Noch vor der Pause musste Doppeltorschütze Studtrucker den Platz verlassen. Für ihn kam Kingsley Sinclair, der an diesem Tag noch eine besondere Rolle spielen sollte. Doch zunächst brachte Luca Majetic den Ausgleich für die Hildener (54.) und ebnete den Weg für eine packende Schlussphase. Und da, wie sollte es in diesem verrückten Fußballspiel anders sein, hatte der Außenseiter das letzte Wort. Die allerletzte Ecke des Spiels nickte der eingewechselte Sinclair zum umjubelten 4:3 ein (90+5). Damit verpassen nach Uerdingen und Ratingen auch die Hildener die Chance, oben dranzubleiben. Die SpVg sammelt ganz wichtige Punkte im Tabellenkeller.

FSV Duisburg – ETB SW Essen 2:3

So lag es an der ETB, für den perfekten Essener Fußballtag in der Oberliga Niederrhein zu sorgen. Gegen Schlusslicht FSV Duisburg ging das gut in die Saison gestartete Team von Damian Apfeld als Favorit in die Partie – und wurde gleich mal überrascht. Joshua Kapenda brachte den FSV in Führung (10.). Es dauerte ein wenig, aber noch vor der Pause hatte Noel Futkeu die passende Antwort parat (37.). Doch die zweite Halbzeit startete nahezu identisch zu Durchgang eins. Diesmal war es Malik Tchalawou, der den Außenseiter nach 56 Minuten in Führung brachte. Der ETB meldete sich allerdings schneller zurück als noch zu Beginn der Partie. Giuliano Zimmerling stellte quasi im Gegenzug auf 2:2 (63.). Und es kam noch besser für die Essener. In der 80. Minute war es erneut Futkeu, der den 3:2-Endstand besorgte. Duisburg bleibt letzter, Schwarz-Weiß rückt auf Platz zwei vor.

Auch auf den anderen Plätzen war einiges los. Der 1. FC Monheim schob sich durch einen 2:1-Sieg auf Platz vier, die SSVg Velbert drehte einen 0:1-Rückstand und zog an der Spitze davon. Die Sportfreunde Baumberg schoben sich mit einem späten Siegtreffer gegen den TSV Meerbusch von den Abstiegsplätzen, TVD Velbert siegte souverän und TuRU Düsseldorf rang Aufsteiger Sonsbeck in Unterzahl einen Punkt ab.

