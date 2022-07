Fußball-Oberligist ETB SW Essen freute sich über ein gelungenes Testspiel gegen RWE (0:2). Auch Damian Apfeld war zufrieden.

Hinter dem ETB Schwarz-Weiß Essen liegen intensive Tage. Nach dem Rücktritt von Ex-Coach Suat Tokat und dem Verlust mehrerer Leistungsträger stellte der Oberligist am vergangenen Montag mit Damian Apfeld und Ulf Ripke zwei Essener Trainer als Nachfolger vor.

Die Premiere hatte es dann in sich – nur drei Tage nach dem Start der Vorbereitung trafen die Schwarz-Weißen zum 100. Geburtstag vom Stadion Uhlenkrug auf den Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen. Trotz einer starken Defensivleistung musste sich der Oberligist mit 0:2 (0:0) geschlagen geben.





Neben dem Jubiläum für den Uhlenkrug wurde auch der Aufstieg von RWE in die 3. Liga gefeiert. Unter dem Motto "Mach den Krug voll" pilgerten am Sonntagnachmittag insgesamt 2295 Fans an die altehrwürdige Essener Sportstätte. "Ich freue mich auf meine Rückkehr zum ETB. Für uns war der Test gegen RWE ein Highlight. Der Verein hat viel geleistet, um so ein Spiel auf die Beine zu stellen. An dieser Stelle möchte ich mich dafür bedanken", sagte Apfeld auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Ich wünsche RWE viel Erfolg in der 3. Liga. Wir freuen uns, dass es mit dem Aufstieg geklappt hat. Der Verein hat es verdient. Ich weiß, wie viel Arbeit dahintersteckt. Damian Apfeld.

Zurück zum Sportlichen: Mit dem engagierten, leidenschaftlichen Auftritt konnte der 36-jährige A-Lizenz-Inhaber zufrieden sein, auch wenn es eine Niederlage setzte. "Der erste Eindruck war sehr positiv. Wir haben uns gut verkauft. Jedem war klar, dass wir offensiv kein Feuerwerk abbrennen können, sondern es nur darum ging, die Räume eng zu machen. Das haben wir geschafft. Ich muss der Mannschaft Respekt aussprechen. Sie haben unzählige Kilometer abgespult. Ich wünsche RWE viel Erfolg in der 3. Liga. Wir freuen uns, dass es mit dem Aufstieg geklappt hat. Der Verein hat es verdient. Ich weiß, wie viel Arbeit dahintersteckt", betonte Apfeld, der zwischen 2017 und 2021 die U19 von Rot-Weiss Essen trainierte.

Essener Derby in Steele

Wer sich wunderte, warum die Mannschaft beim Stadtderby ausschließlich von Coach Apfeld trainiert wurde: Ulf Ripke weilt seit Samstag im Familienurlaub auf Rhodos. In einer Woche (10. Juli, 15 Uhr) bestreitet der ETB dann das zweite Testspiel in der Sommervorbereitung und ist zu Gast beim Landesligisten SpVgg Steele 03/09.