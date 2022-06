KFC Uerdingen: Offensivstarker Rechtsverteidiger kommt

Der KFC Uerdingen hat nach dem Abstieg in die Oberliga Niederrhein schon viele Spieler verpflichtet. Jetzt auch einen Rechtsverteidiger mit Offensivdrang.

Nach 19 Abgängen arbeitet der KFC Uerdingen weiterhin daran, diese Zahl auch auf der Zugangsseite zu erreichen. Allzu viele Transfers sind dafür nicht mehr nötig, denn am Donnerstagabend vermeldeten die Krefelder bereits die 14. Neuverpflichtung. Es handelt sich um Ryo Iwata, der vom 1. FC Mönchengladbach an die Grotenburg kommt.

Beim Absteiger gehörte der 21 Jahre alte Japaner zu den auffälligsten Spielern der Vorsaison. Im Hauptprofil ist er Rechtsverteidiger, kann auf dem Flügel aber auch eine Position weiter vorne spielen, so dass ihm in der letzten Runde fünf Tore und sechs Vorlagen in 31 Einsätzen gelangen. Iwata kam vor zwei Jahren nach Deutschland. Vor der Saison in Mönchengladbach spielte er für den Mittelrheinligisten VfL Alfter.

KFC-Coach Voigt sieht bei Neuzugang Iwata "viel Potenzial"

Schon in der letzten Spielzeit trainierte Iwata probeweise beim KFC - und hinterließ damals "einen guten Eindruck", wie Trainer Alexander Voigt erklärt. Der Coach weiter: "Er ist sowohl auf der linken als auch auf der rechten Außenverteidigerposition einsetzbar. Er hilft uns sofort auf den Außenbahnen weiter und in ihm steckt viel Potenzial."

KFC Uerdingen: Alle Transfers im Überblick (Stand 30. Juni)

Zugänge: Ryo Iwata (1. FC Mönchengladbach), Phil Zimmermann, Mika Rudnik (beide Viktoria Köln U19), Maximilian Funk, Babacar M’Bengue Vedran Beric, Robin Udegbe (alle SV Straelen), Pascale Talarski (VfB Homberg), Kevin Weggen (Wegberg-Beeck), Alexander Lipinski (1. FC Bocholt), Maik Odenthal (RW Oberhausen),Yaman Hasal (FC Remscheid), Younes Mouadden (1. FC Kleve), Hun Brando Danh Do (eigene U19)

Abgänge: Jovan Jovic (SC Paderborn II), Leon Augusto (Bonner SC), Abdul Fesenmeyer (1899 Hoffenheim), Pepijn Schlösser (Alemannia Aachen), Jason Prodanovic (Holstein Kiel II), Marco Cirillo (SV Straelen), Shawn Jeroch, Charles Atsina, Justin Neiß, Ji-hwan Yun, Miran Agirbas, Luca Jensen, Noe Baba, Jonathan Canto, Fabio Minino, Erdinc Karakas, Jesse Sierck, Tim Brdaric (alle Ziel unbekannt), Justin Ospelt (FC Vaduz, war ausgeliehen)