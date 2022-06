Neues aus der Oberliga Niederrhein. Der VfB Homberg wappnet sich für den Neustart, die Sportfreunde Baumberg haben sich eine Menge Erfahrung geholt. Auch TuRU Düsseldorf hat einen Neuen.

Der VfB Homberg hat sich mit Kenneth Christopher Hersey verstärkt. Der US-Amerikaner kommt vom zukünftigen Liga-Konkurrenten TSV Meerbusch. Hersey ist 27 Jahre alt und 1,82 Meter groß. Seit 2018 hat er am Niederrhein für den TV Jahn Hiesfeld und den TSV Meerbusch gespielt und dabei Erfahrungen in Landes- und Oberliga sammeln können.

Abteilungsleiter Wolfgang Graf begrüßte sich über den Transfer, wie er gegenüber Vereinsmedien verlauten ließ. "Wir freuen uns über seine Zusage und wünschen Ihm eine erfolgreiche, vor allem aber auch eine gesunde Saison 22/23."

Sportfreunde Baumberg bedienen sich in Siegen

Doch auch die Konkurrenz hat sich verstärkt. So etwa die Sportfreunde Baumberg. Denn mit Patrick Jöcks kommt ein 30 Jahre alter Innenverteidiger von den Sportfreunden Siegen aus der Oberliga Westfalen. In seiner Karriere spielte er unter anderem schon in der Regionalliga Nord (Hannover 96, TSV Havelse) und in der Regionalliga West (KFC Uerdingen). Dazu kennt er die Oberliga Westfalen ebenso wie das Pendant am Niederrhein.

Sportdirektor Engin Akkoca freut sich auf einen Rückkehrer, der schnell integriert werden soll. "Wir sind froh, dass Patrick zu uns zurückkehrt. Er ist ein erfahrener Mann, der schon einiges im Fußball gesehen und erlebt hat. Er kennt bei uns den Verein, die Strukturen und die Mannschaft - zum Vorbereitungsstart wird es so sein, als wenn er nie weg gewesen wäre und sofort on-point sein. Er wird vorangehen und Führung übernehmen und für Stabilität in der Defensive sorgen. Willkommen zurück Patrick!“

TuRU Düsseldorf holt Bimpeh

Zudem hat TuRU Düsseldorf einen vielversprechenden Innenverteidiger geholt. Maxwell Bimpeh ist 22 Jahre alt und 1,87 Meter groß. Ausgebildet wurde er unter anderem bei Rot-Weiß Oberhausen ehe es ihn über den VfB Speldorf und den FC Kray nach Kleve Zog. Für die Schwanenstädter stand er in der abgelaufenen Saison 28 mal auf dem Platz. Seine Bilanz in diesen (meist kurzen) Einsätzen: Ein Tor und eine Vorlage.